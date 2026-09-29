Pedro J. Ramírez y Jorge Lisbona, en el primer aniversario de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN Javier Carbajal

El Español de Aragón celebra mañana su primer Premio por todo lo alto con Pedro J. Ramírez y Juan Manuel Cendoya

El Español de Aragón entrega mañana miércoles 30 de septiembre su primer Premio con una gran gala que contará con la presencia de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, como invitado.

El diario, líder de la prensa nacional, quiere reconocer de esta forma la trayectoria empresarial y la aportación de quienes han hecho más grande a la Comunidad.

Pero si quieres saber quién será el primer premiado tendrás que esperar hasta el miércoles 30 de septiembre.

El acto será conducido por la periodista Nerea Resa y tendrá lugar en Aura Restaurante, ubicado en avenida de José Atarés, 7.

Así será la gala

Durante la gala se entregará la primera Beca Auren-El Español de Aragón a la excelencia en Derecho, que reconocerá a uno de los alumnos más destacados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.

Uno de los momentos más esperados vendrá con el coloquio entre Pedro J. Ramírez, Juan Manuel Cendoya y Jorge Lisbona, que abordarán el presente y futuro de la actualidad económica y política de Aragón y España.

Pero el momento más especial llegará con la entrega del Premio El Español de Aragón.

Más de 500 invitados

Con el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL y su vicepresidenta estarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, entre otras autoridades.

En total serán más de 500 los invitados.

El Premio tendrá como patrocinadores a Aura Restaurante, Sphere España, Auren, Integra, Reale Seguros y Tecnydeck.

Y como colaboradores estarán también Consolis Tecnyconta, Amazon Web Services (AWS), Grupo Costa, Mindual, Bax Industrial, Popit y Honda Ebromotor.

Líderes de la prensa nacional

EL ESPAÑOL ha vuelto a ser líder de la prensa nacional en el mes de agosto, según los datos del medidor oficial del mercado publicitario, GfK DAM.

Esto supone que ha liderado la prensa española en 36 de los últimos 43 meses. En casi cuatro años, EL ESPAÑOL es el diario más seguido el 84% de los meses.

En agosto, un total de 17,04 millones de usuarios únicos se han informado a través de las páginas de EL ESPAÑOL. Un momento especialmente convulso y de gran demanda informativa por la crisis de Ceuta.

De esta manera, este diario aventaja en más de dos millones de usuarios a sus más cercanos seguidores: El Mundo, que registró 14,97 millones y El País, que cerró agosto con 14,88 millones.

El Top 5 de la prensa española lo completan OKDiario con 14,30 millones de usuarios únicos y el diario ABC con 13,69 millones. EL ESPAÑOL se impone a los tres históricos legacy media y a un nativo digital que ofrece todo su contenido gratuito.

La delegación cuenta con Antonio Ortego como CEO y editor; Jorge Lisbona como director editorial y Susana Cano como directora Comercial y de Relaciones Institucionales.

Asimismo, este año ha sumado la incorporación de la agencia Zaragon by El Español, dirigida por Carmen Cano.