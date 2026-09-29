Azcón advierte de que una mala planificación del Cantábrico-Mediterráneo tardaría "40 o 50 años" en solucionarse

Las comunidades de Aragón, Valencia, Castilla y León y Cantabria han unido fuerzas este martes en Teruel para solicitar un impulso decidido y "global" al corredor Cantábrico-Mediterráneo.

Representantes políticos y empresariales de las cuatro provincias han reclamado una mayor inversión por parte del Gobierno de España y que no se produzcan "cuellos de botella" en algunos tramos. En el caso de Aragón y Valencia, la parte entre Teruel y Sagunto.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha advertido sobre la importancia que tiene desde el principio abordar el corredor con un punto de vista "global". Los errores tendrían consecuencias en el muy largo plazo, ha dicho.

"No estamos hablando de algo que se pueda solucionar a 5 o 10 años. Si este proyecto sale adelante, hablamos de 30, 40 o 50 años, es la parte más importante que queremos visualizar", ha valorado.

Para Azcón, el impulso al corredor ha ganado importancia en los últimos tiempos a raíz de las nuevas inversiones. El líder popular se ha referido en este sentido a las gigafactorías de Stellantis y CATL, en Figueruelas (Zaragoza) y la de Ford en Valencia.

"Hablamos de la cuarta y tercera ciudad más importantes de España, en mitad de ese tramo se estrechan las posibilidades de la España interior", ha apuntado.

Proyectos comprometidos

El presidente de la Comunidad valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha recordado que ya cuenta con proyectos hilados al desarrollo completo del corredor. "Muchísimas decisiones en Valencia se han tomado pensando que iba a llegar la red de mercancías y de personas", ha apuntado.

Pérez Llorca ha insistido en que se trata de un proyecto "de España y Europa". Su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha refrendado estas palabras y ha pedido una "apuesta" decidida por la vertebración de los territorios del corredor.

El consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media Sainz, ha indicado que es "un proyecto de todos". "Es una infraestructura que organiza toda la distribución logística y de personas de España. Sánchez y el ministro (Óscar Puente) tendrán que escucharnos a todos", ha valorado.

Empresas y ayuntamientos

Los representantes de CEOE tampoco han pasado por alto el "potencial" que puede ofrecer el corredor. Han señalado el "aumento de actividad industrial" con las gigafactorías y otros proyectos "tractores".

Desde CEOE Aragón, Benito Tesier ha destacado asimismo que supondría una bajada "notable" de emisiones contaminantes al complementar los tramos actuales de carretera por los del ferrocarril.

En la jornada han participado también las alcaldesas de las tres capitales de provincia aragonesas: Natalia Chueca (Zaragoza), Lorena Orduna (Huesca) y Emma Buj (Teruel).

Declaración institucional

Los cuatro presidentes han firmado la Declaración de Teruel. El documento rechaza la vía ferroviaria única como "solución definitiva" y pide orientar el proyecto "hacia una infraestructura de mercancías y viajeros de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable de doble vía y ancho internacional".

Con la firma, los líderes autonómicos reafirman "la voluntad de seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones". "Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de unas infraestructuras ferroviarias dignas, seguras y capaces de responder a las necesidades del siglo XXI", concluye el texto.