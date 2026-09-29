La Covid-19 ha bajado su incidencia en la Comunidad E.E.

Aragón registra 22,9 casos de Covid-19 cada 100.000 habitantes: "Es un dato inferior al del año pasado"

La comunidad aragonesa mantiene bajo control la incidencia por Covid-19.

Según los últimos datos facilitados por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, la incidencia es de "22,9 pacientes cada 100.000 habitantes".

En este sentido, Sanz ha destacado que "es un dato ligeramente inferior al del año pasado por estas mismas fechas".

Además, el consejero ha señalado que sigue siendo "una enfermedad con un comportamiento difícil de predecir" y ha evitado atribuir la situación actual a las temperaturas.

La negociación con los médicos avanza

En paralelo a los datos sobre la Covid, el consejero también se ha referido a otro de los asuntos que marcan la actualidad sanitaria aragonesa.

En este sentido, ha explicado que la mesa de negociación entre la administración y los sindicatos médicos continúa avanzando.

"Tenemos una reunión ya con el comité de huelga para mañana, 30 de septiembre y si no llegamos a un acuerdo, estamos acercando posturas", ha defendido Sanz con una visión optimista.

Ubicación del nuevo hospital Royo-Villanova

La ubicación del nuevo hospital Royo Villanova se va a decidir el 22 de octubre, durante el Consejo de Salud.

En esa reunión se van a presentar los estudios y análisis realizados hasta el momento, junto con las propuestas y aportaciones de pacientes, colegios profesionales y representantes del ámbito asistencial y técnico.

"El trabajo está avanzando muy bien, yo estoy muy satisfecho, hay muchísima participación", ha señalado Sanz.

El consejero también ha mencionado que además de las necesidades sanitarias, se está teniendo en cuenta el impacto que la ubicación del futuro hospital tendrá sobre la ordenación urbana.