PP y Vox tumban la comisión sobre los centros de datos en Aragón entre reproches a la izquierda: "No les da"

"EPartido Popular y Vox, los grupos que sustentan al Gobierno de Aragón, han hecho valer su mayoría en las Cortes para tumbar la comisión de estudio sobre los centros de datos.

Lo han hecho entre críticas a la izquierda y acusaciones de querer “poner palos en las ruedas” al sector y a las inversiones anunciadas en la Comunidad en los últimos tiempos. Tanto es así que Vox ha acusado a la oposición de desconocer la realidad del debate.

“No les llega”, ha interpelado Juan Vidal (Vox) al portavoz de CHA, Jorge Pueyo.

“Ese tren ha pasado”, ha argumentado Vidal sobre la negativa de su partido a respaldar la comisión. La formación sí planteó una iniciativa similar en los últimos meses de la pasada legislatura, como han recordado los grupos de la oposición.

Desde Vox, han calificado de "decretazo" o "boicot a una iniciativa de progreso" la propuesta del Gobierno de España para regular el sector. Vidal ha asegurado que estas instalaciones no pueden cumplir con el 80% de suministro de energía renovable.

Para el PP, "Sánchez tiene muestras de cinismo sin límites". "Es un decretazo bomba contra los intereses de los aragoneses", ha asegurado el diputado Juan Pablo Artero.

Regular el sector

El portavoz del PSOE, Carlos Ros, ha pedido escuchar las demandas de las organizaciones, clústers y empresas que proponen regular el sector. "Virginia (Estados Unidos) está corrigiendo lo que Aragón todavía está a tiempo de evitar. Quien confía en un proyecto, no teme una comisión de estudio", ha señalado.

Jaime Angós (CHA) ha insistido en que "se necesita un debate serio y transparente". El diputado aragonesista ha pedido esclarecer los beneficios reales para Aragón. "Son decisiones que pueden condicionar durante décadas el modelo productivo", ha resaltado.

Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha criticado las "dudas y opacidad" que a su juicio está generando la DGA. Marta Abengochea (Izquierda Unida), la proponente de la comisión, ha reclamado una moratoria en el sector.

Incendios

Por otro lado, PP y Vox han impedido que llegue al parlamento otra comisión de investigación, esta vez sobre los incendios forestales del pasado verano. Los grupos ven suficientes las explicaciones dadas hasta ahora por parte del Ejecutivo.

Los populares han acusado a Jorge Pueyo (CHA) de querer "ser juez". "Ya ha decidido qué ocurrió, ya sabe quién tiene la culpa", ha protestado Susana Cobos.

El PSOE ha sido el segundo proponente relativo a la investigación de los incendios. Los socialistas han alegado "escasez de personal y de medios" por parte de los operativos de prevención y extinción tras "verse totalmente superados".

"Estamos hablando de una cuestión demasiado importante para convertirla en un motivo de refriega política", ha expresado el socialista Pedro Polo.