Los niños en Aragón acceden a la pornografía 6 meses después de tener su primer móvil: antes de los 12 años

Los niños en Aragón acceden por primera vez a contenidos pornográficos solo 6 meses después de recibir su teléfono móvil. Esto ocurre, de media, antes de los 12 años.

Así lo determina el informe de Unicef "Infancia, adolescencia y bienestar digital", presentado este martes. El documento profundiza en la necesidad de regular los algoritmos y advierte sobre los riesgos de la exposición digital temprana, que pueden derivar incluso en adicciones.

Así, de las líneas principales, la entrega del primer móvil llega, de media, a los 11,4 años. El primer contacto con la pornografía se produce solo medio año después y ocurre a menudo de forma involuntaria, con una clara brecha de permanencia entre hombres y mujeres.

En base a las encuestas, un 8,6% de los jóvenes de 10 a 20 años muestra patrones de consumo problemático de pornografía (14,6% en chicos y 3,1% en chicas). No obstante, el acceso a los dispositivos a edades cada vez más bajas puede aumentar estas cifras.

"Nos preocupa que está siendo muy temprano y el acompañamiento que estamos dando no es suficiente", ha apuntado el responsable de Educación e Infancia de Unicef España, Nacho Guadix.

De acuerdo a Unicef, casi 5 de cada 10 niños aragoneses de 5º y 6º de primaria (47,7%) cuentan con un dispositivo. En 1º de la ESO son ya el 93,8% de los casos y en 2º, un 97,8%.

Redes sociales

El consumo de redes sociales ha sufrido también un repunte. El 74,1% de los encuestados está registrado en al menos una red y el 37,1% en 3 o más. Los casos de uso problemático se sitúan en el 4,5%, siendo las chicas el grupo más numeroso: 6% por 2,7% en chicos, pudiendo llegar al 9,7% en la ESO.

Entre el alumnado aragonés, un 13,5% dice sufrir malestar emocional claro (17,8% en chicas y 24,2% del global que cursa FP). La brecha de género también se deja notar en el riesgo suicida, siendo más del doble en mujeres (9,3% frente al 3,9%, por encima del 6,9% de media). Además, un 1,5% reconoce sufrir ciberacoso y otro 9,4% lo ha vivido en algún momento.

5 horas de consumo

Unicef alerta asimismo sobre el impacto del 'sexting', la proliferación de las apuestas online y las estafas digitales. Todo ello está derivado de una alta exposición a las redes sin supervisión. En este sentido, un 20% de los menores pasa casi 5 horas diarias conectado a internet, más si se trata de fines de semana.

Respecto al papel de las familias, algo más de la mitad de los padres (54,7%) hablan con sus hijos sobre los riesgos de internet. Un 49,9% establece límites de tiempo, mientras que solo 1 de cada 3 limita los contenidos que publican.

Nacho Guadix ha detallado que hoy los videojuegos y las redes representan el principal canal de ocio de los jóvenes. La "falta de alternativas" conduce a un "consumo excesivo" y puede agravar patologías ya existentes.

"Ahora hablamos de inteligencia artificial, pronto de neurotecnología o computación cuántica. Va a haber saltos que cuestionen la velocidad a la que vamos. Planteamos dar un paso atrás y asegurarnos de que el entorno digital no vulnere derechos de la infancia", ha resaltado.

Marco para las redes

Así, el informe concluye que se deben agilizar tanto las leyes de regulación paralizadas a nivel estatal como las europeas. Unicef destaca la responsabilidad que tienen ahora las empresas tecnológicas y de inteligencia artificial y si promueven o penalizan las conductas negativas para los menores.

Apuntan 4 ejes de actuación concretos: equiparar la violencia digital y física, fomentar la higiene digital en la familia y regular el uso de móviles en colegios e institutos, tratar los problemas expuestos como de salud pública y exigir responsabilidades directas a las grandes corporaciones tecnológicas.

El informe se basa en las respuestas de 2.849 jóvenes de 10 a 20 años procedentes de 22 centros educativos aragoneses