El IASS, camino a una nueva etapa tras un mes sin directora: el sustituto tendrá experiencia y ya hay secretario general

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) va camino de recuperar la normalidad perdida tras un mes sin directora gerente.

La dimisión por motivos personales de la funcionaria Marta Isabel Tejero se produjo el 30 de agosto y su sustituto se confirmará "próximamente". Así lo aseguró este lunes el vicepresidente Alejandro Nolasco (Vox), si bien este trámite podría demorarse por el funcionamiento del propio Gobierno de Aragón.

No va a ser "inminente", avanzó Nolasco. Y es que, al menos de entrada, fuentes de la consejería insisten en que es poco probable que el nombramiento llegue al Consejo de Gobierno de este miércoles, día 23.

De este modo, habría que esperar al menos dos semanas, hasta la primera de octubre, para que se ratifique el movimiento. Si no se produce antes una sesión extraordinaria o se altera el calendario interno de la DGA.

Con todo, desde el área de Desregulación, Bienestar y Familia, que controla Nolasco, explican que no se han producido problemas de funcionamiento del organismo autónomo. De hecho, el propio número 2 del Ejecutivo y principal representante de Vox ha asumido funciones en ausencia de la directora gerente.

Perfil con experiencia

Casi un mes después de la salida de Tejero, tampoco han trascendido nombres. Fuentes de la consejería garantizan que será una persona con experiencia en este tipo de ámbitos, como lo era la anterior responsable del IASS. En su caso, a caballo entre la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y varias instituciones sociales.

Marta Isabel Tejero sustituyó a su vez a Ángel Val. Este último ostentó el cargo durante 3 años (2023-2026) con la popular Carmen Susín como consejera hasta la celebración de las elecciones autonómicas anticipadas de febrero.

No ha sido hasta la segunda coalición entre PP y Vox que los segundos han logrado controlar este área. Se trata de uno de los organismos autónomos de mayor importancia en el Gobierno de Aragón. De él dependen cuestiones como políticas de mayores y dependencia, centros de menores o de discapacidad.

La entrada del nuevo responsable del IASS coincidirá además con la negociación de los Presupuestos para 2027. La actualización de las cuentas, prorrogadas desde 2024, traerá una mayor consignación para estas áreas.

Más nombramientos

Según avanzó la Cadena Ser y pudo confirmar este diario, José León García Aldea será el nuevo secretario general técnico del IASS. Se trata de un nombramiento interno que no debe pasar por el Consejo de Gobierno.

Ha desempeñado cargos en distintas áreas del Ejecutivo autonómico. Fue secretario general técnico del Departamento de Educación la pasada legislatura y de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes entre 2011 y 2015, con Luisa Fernanda Rudi.

En el medio plazo, Vox deberá cubrir otra vacante. El director general de Mayores, Máximo Ariza, confirmó la semana pasada en las Cortes su jubilación. Su área también está integrada en la consejería de Alejandro Nolasco.