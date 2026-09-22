La campaña de vacunación frente a la gripe 2026/27 se adelanta : dará comienzo el 28 de septiembre

Ha llegado el momento de decir adiós al verano y dar la bienvenida al otoño.

Con la llegada de la nueva estación llegan también los días más cortos, las bajas temperaturas y enfermedades como la gripe, entre otras.

Para afrontar esta temporada, esta misma mañana se han presentado las campañas de inmunización frente a la gripe, el VRS y la COVID-19 correspondientes a la temporada 2026/27.

El objetivo fundamental de la vacunación es proteger frente a la gripe a las personas con mayor probabilidad de sufrir complicaciones, ya sea por razón de edad o por presentar patologías previas.

Las campañas darán comienzo el próximo 28 de septiembre en Aragón para los usuarios de las residencias de mayores, los profesionales sociosanitarios y las embarazadas. El proceso se desarrollará de forma escalonada con el objetivo de mejorar el acceso a la vacunación y optimizar la logística de distribución.

La comunidad dispondrá de 440.000 dosis, frente a las 419.000 adquiridas el año pasado, con una inversión de casi 4,5 millones de euros.

Desde Salud Pública han insistido en que se trata de una inversión en salud, tanto para proteger individualmente a las personas vacunadas como para reducir la presión sobre el sistema sanitario.

La principal novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe, que pasa a incluir a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años de edad. En temporadas anteriores, esta cobertura llegaba hasta los 7 años.

Asimismo, Salud Pública ha anunciado que la vacunación sin cita previa también estará disponible. "Para facilitar el acceso, el Gobierno de Aragón prevé volver a habilitar puntos de vacunación sin cita previa, como ya ocurrió en campañas anteriores. Su apertura se adaptará a la evolución de la epidemia y a la demanda registrada en los centros sanitarios".

Campaña de la gripe 2026-2027

La campaña dará comienzo el próximo 28 de septiembre y se desarrollará de forma escalonada:

28 de septiembre: personas institucionalizadas, residentes y trabajadores de centros residenciales y sociosanitarios, embarazadas, personas de muy alto riesgo y trabajadores sanitarios.

Del 5 al 19 de octubre: vacunación escolar.

19 de octubre: vacunación infantil hasta los 11 años, además de mayores de 80 años y grupos de alto riesgo.

3 de noviembre: mayores de 60 años y personas de cualquier edad con factores de riesgo.

Centros escolares y sanitarios

Desde que en 2024 comenzaron a participar los centros escolares en el proceso de vacunación, esta iniciativa ha experimentado un incremento muy importante.

Se comenzó con 29 centros participantes y, en esta nueva campaña, serán 159 los centros escolares que participarán durante el curso académico 2026-2027. Esta iniciativa permite reducir el absentismo escolar y extender la protección al entorno familiar.

El esfuerzo también crece por parte del sistema sanitario. El número de centros de salud implicados en la campaña escolar pasará de los nueve que participaron en 2024-2025 a 73 este curso.

Otras campañas de vacunación

Aunque el foco principal es la gripe, Aragón realizará simultáneamente las campañas de vacunación frente a la COVID-19 y el VRS.

La vacunación frente a la COVID-19 comenzará el 28 de septiembre para los residentes y trabajadores de centros residenciales, las embarazadas y los trabajadores de centros sanitarios.

Continuará el 19 de octubre con las personas mayores de 80 años y los grupos de alto riesgo, y se ampliará el 3 de noviembre al resto de grupos de riesgo y a las personas mayores de 70 años.

La vacunación frente al VRS se dirige tanto a la población adulta como a la infantil. En adultos, comenzará el 28 de septiembre para los residentes mayores de 50 años y las personas pertenecientes a grupos de riesgo. En población infantil, arrancará el 1 de octubre para todos los grupos de riesgo y la población diana.