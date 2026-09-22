Arcadio Blasco, meteorólogo: "Este verano 2 de cada 3 días hemos tenido ola de calor, es una auténtica barbaridad"

Que estos meses de verano ha hecho un calor extremo no pilla a nadie por sorpresa.

El mercurio se ha disparado en los termómetros de la comunidad durante todo el periodo estival, tanto de día como de noche, siendo el estío más cálido de la serie histórica (desde 1961).

La temperatura media ha sido de 24,7 grados. Y, aunque no se ha superado ningún día el récord histórico de 44,5 grados del 6 de julio de 2015, sí que se ha detectado una anomalía térmica de 3,4 grados por encima de la media.

Lo más escuchado, sin ninguna duda, ha sido el término de ola de calor. Y no es para menos, porque "ha sido una auténtica barbaridad".

Así lo ha confirmado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Arcadio Blasco, quien ha asegurado que durante este verano "2 de cada 3 días hemos estado bajo ola de calor".

64 noches tropicales

En Zaragoza se ha registrado un récord de 16 días con temperaturas iguales o superiores 40 grados y han sido 66 noches en las que no se ha bajado de los 20 grados (2 tórridas y 64 tropicales).

En Huesca también ha sido lo nunca visto, con hasta 6 jornadas por encima de los 40 grados y más de 40 noches por encima de los 20.

Además del sofocón de las temperaturas, este verano ha sido "muy seco" con unas precipitaciones de 49,2 mm de media. Es decir, que ha llovido un 54% menos de lo esperado.

Y lo que parece más que claro es que, conforme avanzan los años, los veranos se hacen "más largos".

De hecho, según Blasco, el periodo estival podría decirse que empezó ya en la segunda mitad de mayo, cuando se alcanzaron temperaturas propias del mes de julio. "El 29 de mayo tuvimos ya la primera noche tropical", ha recordado.

Este mes de septiembre no se queda atrás porque, incluso, se ha dado la quinta ola de calor de verano, entre las jornadas del 2 y el 7.

Otoño cálido

Así, la predicción para este mes de otoño es que -con toda la incertidumbre que conlleva mirar a tan largo plazo- va a ser, de nuevo, "más cálido de lo habitual".

Las probabilidades están en un 70% frente a un 10%, el otro restante supondría que la estación va a ser de una temperatura normal.

Eso sí, "no hablamos de que va a haber 40 grados, pero sí va a hacer más calor que de costumbre", ha puntualizado Blasco.

En cuanto a precipitaciones, va a ser también "más húmedo de lo habitual", en un 40% de probabilidades.

Para los próximos días, y teniendo en cuenta que durante esta noche ya comienza el otoño, habrá un bloqueo anticiclónico. Esto significa que las temperaturas, como ya se ha dicho, "se mantendrán por encima de lo habitual".

El viernes se podrían superar los 35 grados en la ribera del Ebro, siendo estas "temperaturas propias de un mes de junio o principios de julio", ha concluido Blasco.