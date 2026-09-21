El presidente Azcón inaugura en Villanúa las 23 primeras viviendas públicas destinadas a trabajadores del turismo. Fabián Simón

El pueblo de Aragón que inaugura 23 nuevas viviendas: 2 dormitorios, 40 m², plaza de aparcamiento y trastero

Aragón avanza un paso más en su plan 'Más vivienda', y el pueblo oscense de Villanúa cuenta desde hoy con 23 nuevas viviendas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, las ha inaugurado este lunes.

Se trata de las primeras viviendas públicas finalizadas del programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en los municipios más turísticos de Aragón.

De las 23 viviendas, 18 cuentan con dos dormitorios y las cinco restantes, con uno. Tienen entre 35 y 40 metros cuadrados útiles y disponen, además, de plazas de aparcamiento y trasteros.

Las viviendas estarán destinadas a trabajadores del sector turístico, como camareros, cocineros, recepcionistas, monitores de esquí y otros profesionales vinculados a esta actividad.

El presidente Azcón inaugura en Villanúa las 23 primeras viviendas públicas destinadas a trabajadores del turismo. Fabián Simón

“En octubre se publicarán las bases para los trabajadores del sector que quieran optar a estas viviendas. La idea es que este proceso acabe en el primer trimestre y que, de forma inmediata, puedan entrar a vivir esos trabajadores”, ha explicado Azcón.

El presidente aragonés ha destacado que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores que condicionan la capacidad de las empresas turísticas para contratar y retener trabajadores.

“Podemos atraer visitantes, abrir hoteles o llenar restaurantes, pero si las personas que trabajan en esos establecimientos no encuentran una vivienda que puedan pagar, tendremos un problema”, ha señalado.

Azcón ha subrayado que el programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’ pretende dar respuesta de forma simultánea a una necesidad residencial y a un reto económico y territorial.

Inrterior de una de las viviendas públicas destinadas a trabajadores del turismo en Villanúa. Fabián Simón.

“Cuidar a los trabajadores del turismo es cuidar la industria del turismo. En determinados municipios es la industria que tenemos para que siga habiendo vida y luchar contra la despoblación”, ha afirmado.

La promoción de Villanúa ha sido ejecutada, al igual que el resto de actuaciones del programa, por Suelo y Vivienda de Aragón (SVA).

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 3,1 millones de euros. De esta cantidad, 2,4 millones corresponden al Gobierno de Aragón y los 700.000 euros restantes proceden de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Las viviendas se ubican en un solar municipal en el que ya existía una edificación en estructura. La sociedad pública actualizó el proyecto, licitó las obras y culminó la actuación dentro del plazo previsto.

468 viviendas en 44 municipios

Las 23 viviendas de Villanúa son solo el primer paso de un programa que continuará extendiéndose por el territorio.

A esta promoción le sucederán otras 445 viviendas en 43 municipios más de Aragón, reforzando la oferta residencial para los profesionales que trabajan en zonas con una importante actividad turística.

Según ha adelantado Azcón, entre las próximas actuaciones, está prevista la finalización de 28 viviendas más antes de que termine el año en Broto (9), Boltaña (15) y Fayón (4); posteriormente, durante el primer trimestre de 2027, está previsto que concluyan las obras de las viviendas proyectadas en Beceite (6) y Gúdar (4), y hacia mitad de 2027 se finalizarán las promociones de Jaca (18) y Aínsa (22).

El Gobierno de Aragón defiende que el crecimiento turístico debe ir acompañado de vivienda para las personas que hacen posible esa actividad.

“El éxito turístico no puede terminar expulsando a quienes lo hacen posible”, ha señalado Azcón, quien ha reivindicado la colaboración entre el Ejecutivo autonómico, los ayuntamientos y las empresas para poner suelo y recursos al servicio de la construcción de vivienda pública.