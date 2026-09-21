Arranca el plazo para apuntarse a la Ofrenda de Frutos: estará disponible hasta el 27 de septiembre y trae novedades

Las Fiestas del Pilar están ya a la vuelta de la esquina y, como es tradicional, la Ofrenda de Frutos volverá a recorrer las calles de Zaragoza.

Cada 13 de octubre, la capital aragonesa se llena de color, trajes regionales y productos llegados desde cualquier punto de España para participar en uno de los actos más tradicionales de las fiestas.

Este año, esta tradicional ofrenda cuenta con una novedad importante para quienes quieran apuntarse.

Con el fin de agilizar el proceso de inscripción, una misma persona podrá apuntar a cuatro participantes a través de la web municipal en una misma solicitud.

Para poder inscribirse, los participantes deben estar empadronados en cualquiera de los barrios rurales o distritos de Zaragoza además de vestir el traje regional y portar alimentos.

El plazo de inscripción arranca este lunes, 21 de septiembre a las 15.00 horas hasta el domingo 27 a las 23.59 horas.

Además, los 400 primeros inscritos podrán acceder al Camarín de la Virgen, mientras que los demás participantes realizarán el mismo recorrido y depositarán sus frutos en el retablo de Pablo Serrano, en la plaza del Pilar.

Por otra parte, el 1 de octubre a través de la web municipal y mediante el número de inscripción asignado, los vecinos podrán consultar el grupo de salida, el horario previsto o el lugar de encuentro, entre otros datos.

Una ofrenda muy participativa

La Ofrenda de Frutos continúa consolidándose como un acto de referencia en Las Fiestas del Pilar.

El año pasado, participaron 724 ciudadanos frente a los 240 de 2024.

Así lo ha destacado el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, "todos los que manifestaron su deseo de formar parte de este tradicional acto y se inscribieron en plazo participaron en la Ofrenda".

En total, la Ofrenda de Frutos alcanzó en 2025 los 3.500 participantes con 89 grupos y diez distritos representados. Además, se recogieron 14.721 kilogramos de comida.