Fin a uno de los peores veranos contra el fuego en Aragón: "Estas cifras no se encontraban desde la histórica campaña de 1994"

Aragón se ha convertido en una de las cuatro comunidades autónomas en las que los incendios forestales han causado grandes estragos.

Esta mañana se ha presentado en el Edificio Pignatelli el balance de la campaña de máxima activación por incendios forestales de 2026.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; la directora general de Gestión Forestal, Ana Oliván, y la jefa de Servicio, Maribel Ureta, han presentado los datos de una campaña que ha sido calificada oficialmente como un hito histórico por su extrema complejidad y la gravedad de sus consecuencias.

Entre el 12 de junio y el 13 de septiembre se registraron 244 siniestros, frente a los 149 de media histórica para este periodo, y 35.675 hectáreas de superficie forestal afectada, frente a las 3.089,81 hectáreas de media.

“Ha sido un verano extraordinariamente duro y los datos lo reflejan, pero este balance no puede limitarse a contar incendios y hectáreas. Tiene que servir para sacar conclusiones y tomar decisiones”, ha explicado Biendicho.

Si se contabiliza el suelo agrícola y urbano, la cifra total asciende a 44.193 hectáreas calcinadas. Además, Aragón registró cinco Grandes Incendios Forestales.

Dos incendios entre los más extensos de la historia de Aragón

El verano de 2026 deja dos incendios entre los más extensos jamás documentados en la región.

El de Peñas de Riglos, desencadenado bajo condiciones extremas de viento, pendiente y orientación de solana, calcinó 16.521 hectáreas y se sitúa como el segundo incendio más grande de la historia de Aragón.

El producido en Orés no se queda atrás. Comenzó con un inicio explosivo a las 11:20 horas y continuos giros de viento de suroeste, y afectó a 11.319 hectáreas, convirtiéndose en el tercer fuego más devastador del registro regional.

"Estas cifras no se encontraban desde la histórica campaña de 1994, cuando ardieron un total de 31.500 hectáreas en Aragón. En aquel año, el incendio de Villarluengo (Maestrazgo) quemó 16.832 hectáreas en suelo aragonés", subrayaba Maribel Ureta.

Factores determinantes

El informe técnico señala que la meteorología fue el factor determinante. El nivel de riesgo de incendios alcanzó el nivel rojo o rojo plus en alguna zona de Aragón durante el 75% de los días del verano.

"Las condiciones meteorológicas han sido exigentes, pero no existe una única explicación para entender el comportamiento de los incendios", relata Ana Oliván.

Tras un invierno y una primavera extremadamente húmedos, que generaron una densa acumulación de vegetación fina, el verano desencadenó un episodio prolongado de sequía y calor extraordinario.

"Las condiciones del territorio, la continuidad de la vegetación, la carga de combustible, los accesos y las infraestructuras de prevención fueron condiciones claves también", añade la directora general de Gestión Forestal.

Medidas estructurales

Ante el cambio de escenario hacia incendios fuera de la capacidad ordinaria de extinción, el Ejecutivo autonómico ha anunciado una batería de medidas estructurales orientadas a la prevención activa y a la presencia humana en el monte.

Anillos perimetrales de protección urbana : Se ha firmado un convenio inicial con la Diputación Provincial de Huesca, dotado con 1,8 millones de euros (900.000 euros por campaña en dos anualidades), para ejecutar anillos de seguridad en núcleos urbanos, empezando por cuatro municipios piloto. El objetivo es extender este modelo al resto de diputaciones provinciales.

: Se ha firmado un convenio inicial con la Diputación Provincial de Huesca, dotado con 1,8 millones de euros (900.000 euros por campaña en dos anualidades), para ejecutar anillos de seguridad en núcleos urbanos, empezando por cuatro municipios piloto. El objetivo es extender este modelo al resto de diputaciones provinciales. Plan de Gestión Forestal e Inversión en Madera: Se destinará una partida de 6,5 millones de euros para un plan integral que incluye un contrato programa destinado a incrementar personal, licitar aprovechamientos de madera y biomasa y activar ayudas directas a partir de este invierno.

Se destinará una partida de 6,5 millones de euros para un plan integral que incluye un contrato programa destinado a incrementar personal, licitar aprovechamientos de madera y biomasa y activar ayudas directas a partir de este invierno. Mejora de condiciones y aumento de plantilla: El Gobierno autonómico mantiene negociaciones con las brigadas forestales y los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) para aprobar en la mesa sectorial una ampliación extraordinaria de plantilla y el refuerzo de medios materiales y flota de vehículos.

El balance de la campaña lleva al Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón a reforzar su apuesta por una política forestal basada en la prevención durante todo el año y en la gestión activa del monte.

En este sentido, el Departamento impulsa desde ya actuaciones destinadas a reducir la carga de combustible y mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios mediante trabajos selvícolas, limpieza de montes, mantenimiento de pistas y accesos, cortafuegos, fajas de protección, puntos de agua y anillos perimetrales alrededor de los núcleos de población.

Además, esta planificación contempla más de 51 millones de euros adicionales. Se está estudiando la incorporación de cuatro helicópteros pesados, dos aviones anfibios, seis autobombas, tres máquinas pesadas y hasta 215 efectivos adicionales en los próximos ejercicios.