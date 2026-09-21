David (33), profesor de FP tecnológica: "Hemos tenido que colgar el cartel de que no cabe más gente, hay lista de espera"

Los avances en tecnología y dentro del sector de los centros de datos tienen su impacto directo en la educación. También en Aragón, objeto de grandes inversiones que deben ser una realidad en el medio y largo plazo.

Tal es el interés entrados en etapas formativas como la FP que las plazas ofertadas por algunos centros llegan a agotarse. Es el caso en Zaragoza de Kings Corner, con una oferta muy relacionada con las nuevas infraestructuras tecnológicas e incluso formación directa de los fabricantes que pretenden implantarse en la Comunidad.

David Oliván (33) es uno de sus profesores y coordina toda la parte relativa a la tecnología. "Hemos tenido que colgar el cartel de que ya no cabe más gente, tenemos incluso lista de espera", detalla sobre el Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).

Precisamente, esta modalidad aporta formación para el mantenimiento de las "infraestructuras críticas" de los centros de datos. Los "miles y millones de cables" y servidores, como lo define Oliván. En su último informe, la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio puso el foco en la necesidad de generar estos perfiles.

"Al final, hay mucho movimiento con todos los centros de datos. Existe interés de bastantes personas de formarse en ello", señala.

Salarios competitivos

El informe de la Fundación Basilio Paraíso ponía el acento en los salarios competitivos que ofrecen los centros de datos respecto a la media de vacantes. Para Oliván, "el dinero influye" y aporta "seguridad" para aquellos que quieren encontrar un nuevo empleo o reciclarse, pero existe otro punto "creativo".

"Encontrar fallos en los sistemas, a la hora de hacer una configuración... es casi como un 'scaperoom'. Construir aplicaciones también es bastante recompensante cuando te salen bien las cosas", comenta.

Al margen de la informática, las titulaciones relacionadas con el marketing o la logística experimentan una situación similar. "El resto de grados están parecido, el que menos tenemos es la misma cantidad que el que más teníamos el año pasado", explica.

Demanda a futuro

El alto flujo de egresados en FP o grados universitarios tecnológicos tiene otra lectura. Según Oliván, un exceso de demanda puede provocar desequilibrios entre perfiles en el futuro.

"Nos vamos a encontrar con que ahora abrimos muchas plazas, pero nos pasamos. O vamos más allá de donde tenemos que llegar y a lo mejor no sabemos si abrir o no", resume. En el caso de Kings Corner, la formación dura dos o tres años, en función de si los alumnos del grado superior optan por cursar un tercer año universitario en York (Reino Unido).

No solo los centros de datos y las grandes infraestructuras marcan el futuro de estas titulaciones. Oliván sostiene que "hay un espacio enorme" en el mercado por el propio uso cotidiano de dispositivos.

"No creo que en 5 años vayamos a tener menos servidores y sistemas informáticos, sino al revés", concluye.