CHA elegirá la próxima semana a sus candidatos de Zaragoza y Huesca: será en paralelo a las conversaciones con la izquierda

Chunta Aragonesista activa el proceso de primarias para las elecciones municipales. El partido despejará ya la semana que viene algunos de sus principales interrogantes en este curso político, como son sus candidatos a dos de las tres capitales de provincia en Aragón.

Según ha explicado su presidente, Jorge Pueyo, los militantes están llamados a votar el 2 de octubre, viernes, a los cabezas de lista para los ayuntamientos de Zaragoza y Huesca. Teruel, por debajo de los 50.000 habitantes, se regirá por otro proceso.

No obstante, los alcaldables para Zaragoza y Huesca podrían conocerse antes si no se presenta más de una propuesta en cada caso. Y es que el plazo de presentación de candidaturas arranca el miércoles, día 23, y finalizará el lunes 28 de septiembre.

Pueyo ha hecho un llamamiento a la participación. "La militancia tiene una responsabilidad grande, es quizá más importante que nunca ante la ola reaccionaria que vivimos", ha declarado.

Este proceso transcurrirá en paralelo a la propuesta de "candidatura amplia" que lanzó el propio Pueyo el fin de semana. La intención sigue siendo integrar a todos los partidos a la izquierda del PSOE. Este mismo lunes se han producido los primeros contactos, ha confirmado.

Negociación "posterior"

"Somos optimistas porque ha sido recibida con muy buen ojo y se ha visto como una oportunidad para poder dar un vuelco. CHA nunca se había planteado este tipo de coaliciones en municipales", ha valorado.

Si el cabeza de lista final será de CHA "forma parte de la negociación posterior de cada municipio". Pueyo ha precisado que, de cara a las generales, no cierra la puerta a hablar con partidos estatales, "pero sin que traigan la unidad de la izquierda desde Madrid o Barcelona".

Para el también portavoz en las Cortes, eso provocó el fracaso de la candidatura conjunta en las pasadas elecciones autonómicas. "Aspiramos y vamos a trabajar para que no sea así", ha añadido.

Partidos regionales

Pueyo ha insistido en la importancia de impulsar candidaturas regionales fuertes. "CHA, Compromís o Adelante Andalucía marcan un poco la línea de los tiempos a nivel estatal y aragonés", ha defendido.

"Los resultados de las encuestas acompañan", ha continuado. El objetivo es "dar un vuelco en los ayuntamientos y poder echar a Natalia Chueca, Lorena Orduna o Emma Buj".