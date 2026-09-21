El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos a partir de 198.000 euros de obra nueva

La construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Muchos jóvenes buscan un piso que les permita independizarse y encontrar su nuevo hogar.

Rosales del Canal es una de las zonas que está generando mayor interés entre los más jóvenes por su buena conexión con el centro y por el equilibrio entre ciudad, comodidad y bienestar.

Este barrio emergente está llamado a protagonizar uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la ciudad en los próximos años, con cientos de viviendas en marcha o proyectadas. Una zona que busca ofrecer proyección y calidad de vida.

Una de estas nuevas promociones es 'Mozo Residencial', de la promotora Aragón Siglo XXI, cuyos pisos, ubicados en la calle Súper Mario Bros, 31, acaban de comenzar a comercializarse.

Nueva promoción en Rosales del Canal Idealista

En total, son 84 viviendas con amplias zonas comunes, entre ellas una piscina para adultos y otra para niños, pistas de pádel, zona de juegos infantiles y espacios para disfrutar en familia y con amigos.

La promoción cuenta con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Destacan especialmente sus exclusivos áticos, con amplias terrazas, y sus bajos dúplex, que disponen de zonas exteriores privadas.

Salón-cocina. Idealista

Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 198.000 euros. Se trata de un piso de 82 m², con una habitación y una terraza exterior.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 320.000 euros y corresponde a un piso de tres habitaciones y 141 m².

Lo novedoso de esta nueva promoción en este distrito es que incorpora un tipo de vivienda que no suele verse tanto en este tipo de proyectos, pisos de una o dos habitaciones.

Todas las viviendas cuentan con salón-comedor, que se convierte en uno de los espacios protagonistas de los hogares. Las cocinas se entregan completamente equipadas y con electrodomésticos, de manera que puedan utilizarse desde el momento de la entrega de llaves.

Además, la promotora ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre distintas opciones de acabados, como suelo laminado en diferentes colores, así como distintas opciones para la cocina y los baños, entre otros elementos. Quienes quieran personalizar algún aspecto de la vivienda también tienen la posibilidad de hacerlo.

Terraza Idealista

'Mozo Residencial' apuesta por una forma de vivir más cómoda, tranquila y conectada con lo importante. Un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en Zaragoza.