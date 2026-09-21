Aragón agotará todas las vías legales para no acoger menores de Ceuta: "El Gobierno te obliga bajo amenaza de imputarte"

El Gobierno de Aragón insiste en que agotará "las vías legales" para no recibir a los menores de Ceuta que pretende repartir el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado este lunes el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox). "No los hemos recibido y vamos a negarnos por las vías legales. El Gobierno te obliga a recogerlos bajo amenaza de imputarte por delitos, que van desde desobediencia. Es absolutamente mafioso y repugnante", ha señalado.

En declaraciones a los medios, Nolasco ha señalado que "están jugando con la vida de las personas desde hace muchísimo tiempo". La estrategia del Gobierno autonómico, ha dicho, será la de seguir negándose "a través de los medios jurídicos" a su alcance y recurriendo los distintos decretos y casos específicos del reparto.

"Los expedientes individuales en los repartos son arbitrarios", ha resaltado.

Para el también consejero de Desregulación, Bienestar y Familia, ha denunciado un trato diferenciado respecto a otras comunidades "que tienen acuerdos políticos para gobernar" con el PSOE. "Esa es otra, a País Vasco y Cataluña no les envían menores", ha expresado.

Ayudas con prioridad nacional

Por otro lado, Nolasco ha avanzado que el martes se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón las ayudas para los partos y adopciones múltiples. El consejero las anunció ya en verano y avanzó que se basarían en criterios de "prioridad nacional". Más concretamente, la residencia legal en la Comunidad, estar empadronado y vivir en ella desde hace 5 años.

Ahora, según ha dado a conocer, se lanzarán 491.000 euros. La primera línea (215.000 euros) abarcará partos y adopciones múltiples (3 o más niños) y partos y adopciones dobles con discapacidad. La segunda (276.000 euros) regulará partos dobles y adopciones dobles.

En el primer supuesto, el máximo del pago único alcanzará los 1.200 euros por niño hasta que este cumpla 13 años. En el segundo caso, la cantidad ascenderá a 1.500.

El director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, se ha referido a las quejas de las entidades sociales por un recorte de fondos en la línea 1. Parte de la convocatoria deberá "rehacerse" con las cantidades que aporta el Gobierno de España para víctimas de violencia de género, ha puntualizado.

Plazos

Así, el plazo de presentación de solicitudes arrancará a partir de la próxima semana, el día 1 de octubre. Estará abierto todo el mes, hasta el 30.

Se presentarán preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón.