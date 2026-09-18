El alcalde que cobra 870 € por ir a reuniones de tres minutos se defiende: "Era para cobrar un sueldo más o menos decente"

Cobrar 870 euros semanales por reuniones de entre tres y diez minutos era la manera de poder tener un sueldo "más o menos decente" como alcalde.

Así ha justificado el máximo representante de Zuera (Zaragoza), el socialista José Manuel Salazar, las sorprendentes asignaciones que ha venido percibiendo por asistir a las Juntas de Gobierno de este pueblo de 9.000 habitantes.

El regidor sigue actualmente prejubilado con contrato de relevo. Antes de llevar el bastón de mando cobraba una parte de la Seguridad Social y otra, de su empresa, pero al acceder a la Alcaldía en 2023 dejó de percibir esta última.

¿Qué solución se buscó? Multiplicar por tres esas cuantías para que le quedase un 'sueldo' de entre 3.400 y 4.200 euros mensuales, una suma que ha llamado la atención, incluso, de la Delegación del Gobierno.

Sus servicios jurídicos instaron al Ayuntamiento de Zuera a dar marcha atrás al entender que esos 870 euros no estaban justificados.

El asunto ha provocado un gran revuelo en la localidad. Tanto que el PP llegó a calificarlo de "vergüenza" y pidió su dimisión.

Este jueves, la polémica llegó al pleno, donde Salazar no solo descartó cualquier posible renuncia sino que aseguró que lo único que estaba diciendo Delegación era que había un "desfase total" entre lo que se cobraba por las juntas y lo que se percibía por ir a los plenos o las comisiones.

"A mí me da igual cobrarlo de una manera que de otra, no tengo ningún problema. Es como se me dijo en su momento y así se hizo", exponía sonriéndose en una intervención que el propio Consistorio difundió a través de redes sociales.

Según sus palabras, la Delegación no entra en que él tiene que cobrar "lo que tiene que cobrar": alrededor de 40.000 euros al año.

Como él mismo declaró a EL ESPAÑOL, ese dinero está "muy por debajo" de los más de 52.200 euros que podría percibir por tratarse de un pueblo de entre 5.000 y 10.000 habitantes.

"Cosa del secretario"

Salazar asegura que es "totalmente falso" que no comunicara su prejubilación al Ayuntamiento, ya que cambiar el sueldo por asistencias "fue cosa de secretario".

De hecho, según sus palabras fue el propio Consistorio el que modificó el sistema de cobro.

"¿Qué pasa? Que el secretario del Ayuntamiento cambió. Ahora hay una nueva secretaria que sabía que cobraba por asistencia, pero no tenía ni idea de por qué. Así hemos estado tres años hasta que al final del año pasado se enteraron ella y el señor interventor de que yo cobraba asistencia porque estaba prejubilado", defendía.

A partir de octubre se jubilará totalmente tras 45 años cotizados y pasará a cobrar 250 euros por Junta. Lo hace obligado por Delegación, pero según defendió en el pleno, lo tenía hablado "mucho antes de todo esto" con la "señora secretaria".

"Otra opción que tenía era no seguir con mi jubilación y cobrar sueldo", decía a sus compañeros de Corporación.

¿En qué se traducirá este cambio? En que desde el próximo mes cobrará "lo que se cobraba antiguamente antes de ser alcalde y punto". Es decir, de 10.000 a 12.000 euros al año.

Interés electoral

Pese a existir un informe contrario de la Delegación del Gobierno y otro de la Secretaría municipal en el que se reconoce que existía un "riesgo notorio de desnaturalización" del concepto de asistencia por falta de justificación objetiva y razonable a la vista de las actas de las Juntas de Gobierno Local, Salazar achaca todo a la cercanía de las elecciones y a una campaña de "barro y mentiras" impulsada desde la oposición.

"Ahí no voy a entrar y no voy a perder más tiempo porque ese tiempo que perdería dejaría de dedicarlo a mis funciones como alcalde y a los asuntos de festejos", apuntaba.

El alcalde ve "ridículo" que se diga que cobra 870 euros semanales por asistir a reuniones de tres minutos cuando dedica "un montón de horas todos los días, desde la mañana a la tarde incluyendo fines de semana".

"A mí no se me caen los anillos. Lo hago gustosamente. Es a lo que me comprometí y lo que hago. Lo que intento es hacer mejor este pueblo para los ciudadanos", insistía.

Y lejos de quedarse ahí, remarcaba que todos los parámetros "monetarios" del Ayuntamiento son "positivos".