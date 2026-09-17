La paradoja del 'boom' de los centros de datos en Aragón: sobran informáticos mientras faltan electricistas

Ofertas con más de 100 solicitudes por anuncio y otras a cero por falta de parados. Es una de las realidades que rodea al empleo relativo a los centros de datos en Aragón y donde aparece todo un reto para su puesta en marcha.

Así lo refleja el informe de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza sobre el “ecosistema” alrededor de los centros de datos.

Cruzando datos del SEPE y la demanda de las empresas tecnológicas, los campus de datos requieren 3.217 empleos fijos equivalentes al año. Cada año, Aragón suma a su cantera 2.940 titulados técnicos entre grados universitarios, máster y Formación Profesional aunque esta cifra está “descompensada”.

4 de cada 10 titulados en perfiles informáticos irán a parar al sector de los datos. Es en estos puestos “de entrada” donde no existe escasez y las solicitudes por oferta superan el centenar.

De los graduados en promociones eléctricas (714 al año), la industria del dato requerirá a 1 de cada 7 para el mantenimiento. Según el informe, este proceso es uno de los denominados “entornos críticos” y exige 732 empleos fijos, menos de los que se producen en total.

"Brechas" de modelo

Otra “brecha de modelo” aparece con las plazas de gestión y comisionado de infraestructuras críticas. No se crea ninguna específica.

Puede resultar paradójico, pero las buenas cifras de empleo en Aragón dificultan que las empresas puedan recurrir a los parados. Entre mayo y junio de 2026, había solo 39 desempleados en perfiles de climatización y frigoristas, con una cantera de FP anual de entre 91 y 118 egresados.

Azcón junto a Paul Meaney (AWS) esta semana en Zaragoza Gobierno de Aragón

La Fundación Basilio Paraíso aprecia en este punto un cuello de botella estructural. Con los electricistas sucede algo similar, al haber 196 parados. Son 54 entre los operadores y montadores de grúas y 17 los técnicos de operaciones (perfiles electromecánicos).

La diferencia entre las necesidades del mercado y el ritmo de producción de profesionales obliga a buscar alternativas. El informe plantea la necesidad de recualificar empleos temporal o permanentemente de cara al pico de construcción, en 2028 y 2029.

Lo mismo ocurre con la fase operativa y los perfiles para mantener las infraestructuras en marcha las 24 horas. También entra en juego la posibilidad de atraer trabajadores de fuera de Aragón.

A la escasez de cantera se suma la competencia por hacer contrataciones. La industria de los datos y la inteligencia artificial compite, según el documento, con la automoción o las energías renovables.

Eso sí, los ‘datacenters’ parten con la premisa de que los sueldos son un 54% más altos que la media de vacantes a nivel nacional: 42.000 euros brutos anuales frente a 27.336. El nivel de entrada (técnicos de centros de datos) oscila entre 19.200 y 32.000 brutos. El especialista, va de 45.000 a 70.000 y el de dirección, de 67.000 a 107.000.

La brecha territorial

Aragón sufre también la brecha territorial en su oferta formativa técnica. Un 75% se concentra en Zaragoza y el otro 25% se reparte entre Huesca y Teruel.

Fuera de la provincia central, el documento señala la expansión de Walqa (Huesca) y el desembarco de Amazon Web Services en La Puebla de Híjar como dos oportunidades para favorecer la vertebración.

Un pastel de 13.000 millones

Así las cosas, las empresas aragonesas aspiran a captar más de 13.000 millones de euros en la fase de construcción (10 años), un 54,5% del gasto total. Cuando las distintas infraestructuras estén en marcha, esta cantidad rondaría los 416 millones, solo 174,3 en procesos de mantenimiento.

Las cifras pueden variar. El informe se ha elaborado en base a los campus de datos respaldados con expedientes del Gobierno de Aragón (PIGA o DIGA) a julio de 2026.

Son AWS (Proyectos de ampliación y consolidación), Microsoft, Blackstone y QTS, ACS/Benbros, Box2Bit, Azora/Tillion, Merlin, Samca y Vantage. Representan 33.400 millones de inversión, la mitad de los 70.000 anunciados hasta la fecha.