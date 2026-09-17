Confirmada la condena a un maltratador que intentó robar la pistola a los guardias civiles que lo detuvieron en Zaragoza

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado la condena a I.D.V por delitos de atentados contra agentes de la autoridad y lesiones producidos en Utebo (Zaragoza) el 8 de agosto de 2022 al intentar quitar la pistola a unos agentes de la Guardia Civil.

La ratificación de la condena llega al desestimar la Sección Sexta de la Sala de lo Penal, compuesta por los magistrados María Pilar Lahoz Zamarro (Ponente), Luis Fernando Ariste López e Ignacio Echevarría Albacar el recurso de apelación interpuesto por el condenado.

El día de los hechos, hacia las 18.00 horas, dos agentes de la Benemérita se personaron en un domicilio de Utebo tras recibir la llamada de una persona comunicando que su madre se encontraba secuestrada por su actual pareja sentimental, el citado I.D.V. Este le impedía salir del piso donde convivían.

Al llegar los agentes, el condenado se negó a identificarse y a hablar con ellos. Incluso trató de engañarles al asegurar que vivía solo. Finalmente, la mujer pudo salir de la vivienda pidiendo auxilio a los agentes y logró abandonar el lugar.

Fue entonces cuando el acusado amenazó a los efectivos de la Guardia Civil gritando tras la puerta: “hijos de puta, como entréis os voy a matar, tengo una pistola”.

Forcejeo con los agentes

Estos lograron abrir la puerta, momento en el que se produjo un forcejeo y el acusado logró quitar a uno de los agentes los grilletes y la defensa extensible de dotación. No así el arma que portaba en el mismo cinturón, si bien logró retirarle uno de los dos seguros.

Tras lo sucedido acudieron al domicilio de Utebo otros dos efectivos de la Policía Local. Entre todos, consiguieron reducir al acusado. La resolución señala ahora que “estos hechos constituyen un delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones”.

Jorge Piedrafita, abogado de los agentes, se ha mostrado satisfecho con la ratificación de una condena, “lograda por la prueba de la acusación de unos hechos muy graves por parte de un prófugo que intentó eludir la acción de la justicia con una notable pena”.