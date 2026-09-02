Aragón se persona como acusación particular por el incendio de Peñas de Riglos: quemó más de 14.500 hectáreas

El Gobierno de Aragón ha acordado este miércoles que la Administración autonómica se persone como acusación particular en la investigación judicial abierta por el incendio forestal que comenzó el pasado 10 de agosto en Santa María de la Peña (Huesca), ante la presunta comisión de un delito de incendio forestal.

"Se trata del incendio más grave desde 1994 y, teniendo en cuenta lo que vamos conociendo, hemos tomado el acuerdo de personarnos como acusación particular para llevar a cabo acciones civiles y penales en defensa del interés de Aragón, por las graves consecuencias que ha tenido ese incendio", ha explicado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El acuerdo permitirá ejercer, en su caso, las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial, con el objetivo de "defender el interés público" ante un incendio que "exigió el mayor despliegue hasta la fecha".

El fuego puso en riesgo la integridad de numerosos efectivos que participaron en las labores de extinción y provocó el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Además, vamos a solicitar la declaración de zona afectada gravemente por el incendio. Son seis municipios oscenses los afectados y hay suficientes motivos para solicitar esta declaración", ha asegurado la vicepresidenta.

La magnitud del incendio exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

"Ya se trabaja en ayudas y subvenciones que están en nuestras competencias, pero solicitamos también que se pongan en marcha las medidas del Estado", ha señalado Vaquero.

Seis municipios oscenses quedan incluidos en la petición tras una emergencia que obligó a evacuar a 19 poblaciones y quemó más de 14.500 hectáreas.

El último informe de la Guardia Civil descarta un origen natural del incendio, en el que se perdieron más de 14.000 hectáreas, y señala como causa probable "la aplicación directa de llama sobre combustible natural".

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