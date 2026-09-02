Aragón avanza los Presupuestos de 2027: techo de gasto en septiembre y "apoyo de quienes sostienen al Gobierno"

El Gobierno de Aragón avanza en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2027 con la intención de que el techo de gasto pueda ser remitido y aprobado durante este mes de septiembre.

Así lo ha señalado este miércoles la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, que ha asegurado que las distintas consejerías llevan meses trabajando en sus respectivas partidas junto al departamento de Hacienda.

Además ha explicado que el Ejecutivo buscará "el mayor consenso" con los grupos parlamentarios, aunque ha reconocido que habitualmente las cuentas cuentan con el respaldo de las formaciones que sostienen al Gobierno.

Vaquero ha explicado que la elaboración de las cuentas se realiza de manera conjunta entre las diferentes áreas del Gobierno y la Consejería de Hacienda. "Los presupuestos los hacemos de manera conjunta, cada consejería hace su carta a los Reyes Magos", ha resumido gráficamente.

Según ha detallado, cada departamento plantea sus principales necesidades y proyectos y, posteriormente, se establecen las prioridades en función de los recursos disponibles.

"Priorizamos dentro de los recursos que existen cuáles son los proyectos que políticamente vamos a impulsar", ha señalado.

La vicepresidenta ha insistido en que este trabajo comenzó prácticamente desde el inicio de la legislatura.

"Les aseguro que todos los consejeros nos pusimos a trabajar ya en nuestros presupuestos", ha afirmado, antes de remarcar que el objetivo del Ejecutivo era poner en marcha un nuevo proyecto presupuestario.

El techo de gasto, previsto para septiembre

Uno de los próximos pasos será la aprobación del techo de gasto, el límite que marca cuánto puede gastar la Administración autonómica en el ejercicio siguiente. Vaquero ha avanzado que esperan que pueda ser remitido al Ministerio de Hacienda durante este mes de septiembre y que también pueda recibir el visto bueno en las próximas semanas.

Una vez elaborado el proyecto presupuestario y registrado en las Cortes de Aragón, llegará la fase de negociación política.

Vaquero ha confirmado que el Ejecutivo realizará, como es habitual, una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para intentar sumar apoyos.

"Siempre se lleva a cabo una ronda de contactos. Tenemos un consejero de Hacienda que les aseguro que es muy dialogante y respetuoso con todas las formaciones políticas, buscando siempre ese acuerdo, ese consenso, ese respaldo", ha apuntado.

La vicepresidenta ha reconocido que el apoyo a los Presupuestos dependerá del grado de acuerdo que pueda alcanzar el Ejecutivo con los grupos parlamentarios durante la tramitación de las cuentas.

En este sentido, ha recordado que será durante el proceso de presentación y negociación de las enmiendas cuando los diferentes partidos podrán introducir sus propuestas. "Ahí es donde más se visibilizan las aportaciones de los grupos parlamentarios", ha explicado.

Vaquero ha señalado además que, posteriormente, la negociación continuará en la correspondiente ponencia parlamentaria con el objetivo de alcanzar "el mayor consenso".

No obstante, la portavoz del Gobierno aragonés ha admitido que habitualmente los presupuestos terminan contando principalmente con el respaldo de las formaciones que sostienen al Ejecutivo. "Ya saben lo que suele pasar: al final normalmente apoyan los presupuestos los grupos que apoyan al Gobierno", ha afirmado.

Más allá de la negociación política, Vaquero ha defendido la necesidad de que Aragón cuente con unas cuentas actualizadas para 2027. A su juicio, disponer de un nuevo presupuesto permitirá continuar reforzando los servicios públicos y aprovechar el actual momento económico de la Comunidad.