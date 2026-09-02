Los alcaldes y concejales del PSOE-Aragón se borran de las concentraciones por Ceuta: "Se está haciendo un uso partidista"

Los principales alcaldes y concejales del PSOE-Aragón no asistirán a las concentraciones convocadas en el territorio en apoyo a Ceuta. Tampoco lo harán los representantes de CHA e IU.

La directriz, en el caso del PSOE, viene de Ferraz y en la Comunidad, más allá de que pueda haber excepciones puntuales, es la línea que se va a seguir.

Los socialistas acusan al PP de haber "instrumentalizado" la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y haber ido por su cuenta sin contar con el resto.

Así lo cree, por ejemplo, el alcalde de Andorra y senador autonómico Rafael Guía, quien recuerda que este tipo de propuestas se han llevado siempre a la junta de portavoces.

Esta vez no ha sido así, sino que la iniciativa ha partido de la presidenta, del PP. "Yo mismo le contesté por carta que no estaba de acuerdo con lo que estaba planteando", afirma.

En su opinión, la concentración no busca tanto defender Ceuta sino "atacar al Gobierno" de Pedro Sánchez.

"Es una manipulación clara. Por supuesto que estamos a favor de Ceuta, de Melilla y de sus gentes, pero estas no son formas", lamenta.

En otras localidades como Aínsa, en la provincia de Huesca, tampoco se lo plantean. Su propio alcalde, Enrique Pueyo, asegura que no es habitual atender las propuestas que llegan desde la FEMP, y esta no va a ser una excepción.

Alcorisa es otro ejemplo. El PSOE local ha emitido un comunicado en el que critica la acción municipal.

"Nuestra solidaridad con Ceuta es absoluta. Pero también con Canarias. La solidaridad no puede depender del territorio ni del momento político. Por todo ello, el PSOE Alcorisa no participará en esta convocatoria. No porque no estemos con Ceuta, sino porque no compartimos la utilización partidista de las instituciones", exponen.

En este sentido, aclaran que "si el alcalde hubiera convocado a los grupos municipales para acordar conjuntamente una concentración verdaderamente institucional", su disposición habría sido "diferente".

El debate se ha trasladado, de lleno, a la arena política. Este martes eran el propio presidente de Aragón y líder autonómico del PP, Jorge Azcón; el presidente provincial en Zaragoza, Ramón Celma, y el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quienes animaban a regidores y vecinos a título particular a participar en la protesta.

"Ceuta es España. Es tan española como Zaragoza. Lo ha sido a lo largo de nuestra historia, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana. Lo que está pasando no puede ser contemplado con indiferencia”, decía Celma.

También confirmaron su asistencia las alcaldesas de las tres capitales de provincia, intensificando un debate que estos días ha tenido 'réplicas' prácticamente en cada municipio.

En La Almunia de Doña Godina, PSOE y CHA lanzaron un comunicado conjunto en el que acusaban a los populares de convocar una concentración "en nombre del Consistorio cuando debería hacerlo solo en el del PP".

"Es más. En esta convocatoria no hay ningún tipo de iniciativa ni de acción por parte del equipo de Gobierno. Simplemente se ha plegado a las órdenes y directrices de su partido, permitiendo que se use el Ayuntamiento de La Almunia en un juego meramente partidista", lamentan.

Caso contrario es el de Utebo. En esta localidad, el Ayuntamiento sí ha lanzado publicaciones en redes sociales animando a sus más de 19.000 vecinos a "participar y hacer visible, juntos, un mensaje de unidad, cercanía y solidaridad". "Utebo está con Ceuta", dicen en un post de Facebook.

Calanda, gobernada también por el PP, es otro de los puntos del territorio que secundará la concentración. El propio Ayuntamiento ha comunicado a través de sus perfiles oficiales que se sumará a la convocatoria nacional "para mostrar su solidaridad y apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta".

A medio camino se han quedado Aragón y Teruel Existe. La formación ha hecho público un comunicado en el que asegura que tras una consulta interna, y ante las distintas sensibilidades sobre el tema, "se ha acordado que cada persona de la formación que ostente un cargo político ejerza su libertad individual y actúe según su criterio personal" a la hora de asistir o no asistir.

"Apoyamos y apoyaremos siempre la españolidad de Ceuta y Melilla y condenamos enérgicamente la postura de Marruecos en esta crisis. Estamos con la ciudadanía de Ceuta, que es la que está sufriendo en mayor medida los problemas derivados de esta situación. Pero no nos olvidamos de que hay que respetar los derechos humanos de los que goza toda persona, sobre todo los menores, que se han visto envueltos en esta situación", recuerdan.