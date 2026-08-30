Alegría pide recuperar la Ley de Memoria Democrática de Aragón: "Recordar la historia sin blanquearla"

Alegría ha participado en el acto central de las jornadas "Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón" PSOE Aragón

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este domingo la importancia de preservar la memoria democrática para conocer y recordar la historia desde la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y ha apostado por recuperar la Ley de Memoria Democrática derogada por el actual Gobierno de Aragón.

Alegría ha participado en el acto central de las jornadas "Memoria rapada: mujer y represión en Fuendejalón", que comenzaron ayer y que este domingo han incluido una Ruta de la Memoria desde la antigua cárcel de la localidad y un posterior homenaje en el cementerio en recuerdo de las mujeres represaliadas y de María Domínguez Remón, cuyos restos reposan allí.

Maestra, periodista y escritora, María Domínguez fue alcaldesa de Gallur y está considerada la primera alcaldesa democrática de España. Fue asesinada el 7 de septiembre de 1936 junto a las tapias del cementerio de Fuendejalón, por lo que el próximo 7 de septiembre se cumplirán 90 años de su asesinato.

La dirigente socialista ha puesto en valor su figura como mujer pionera que entendió la educación y el conocimiento como herramientas esenciales para avanzar en libertad, justicia social e igualdad, una defensa de esos valores que finalmente le costó la vida.

Alegría ha defendido la importancia de seguir celebrando este tipo de actos de memoria democrática para recordar la historia del país "sin blanquearla" y hacerlo desde el conocimiento, la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas.

En este sentido, ha subrayado que mantener viva esa memoria constituye también un deber con las generaciones futuras, para evitar que "esas épocas de oscuridad y silencio que vivió nuestro país se vuelvan a repetir", según han informado fuentes socialistas en un comunicado.

La secretaria general del PSOE Aragón ha recordado, además, que el homenaje ha permitido recuperar la memoria de las mujeres de Fuendejalón que fueron rapadas y represaliadas durante la Guerra Civil, víctimas de una represión dirigida específicamente contra las mujeres.

Alegría ha lamentado que la Ley de Memoria Democrática fuera la primera norma derogada por el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón, y ha reclamado que la comunidad vuelva a contar con una legislación que garantice la verdad y la justicia porque la memoria democrática "no pertenece a ningún partido ni a ninguna ideología", sino al conjunto de la sociedad.