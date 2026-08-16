El incendio de Peñas de Riglos ya es el segundo peor de la historia de Aragón con más de 16.600 hectáreas calcinadas

El incendio forestal de Peñas de Riglos ya es el segundo peor de la historia de Aragón, tras calcinar más de 16.000 hectáreas. Se mantiene todavía activo desde este pasado lunes, 10 de agosto.

Hasta hace unas semanas lo era el de Orés, en las Cinco Villas, que superó las 15.000 hectáreas convirtiéndose en uno de los mayores incendios de la historia reciente de Aragón y en el más grave de las últimas tres décadas. Hasta ahora.

Por detrás se situaría el de Ateca, en 2022, con unas 14.000 hectáreas. No obstante, para irse al más devastador de la historia aragonesa hay que retroceder hasta el siglo pasado.

Fue en 1994 cuando se produjo el peor incendio, que asoló 18.000 hectáreas en la comarca del Maestrazgo.

Peñas de Riglos

Son ya 19 poblaciones evacuadas por el avance de las llamas en el incendio de Peñas de Riglos, con un total de 1.045 personas afectadas.

Concretamente: Villalangua (30 personas), Salinas de Jaca (30), Ena (40), Centenero (40), Santa María de la Peña (18), Triste (56), La Peña Estación (66), Yeste (6), Bailo (150), Larués (111), Arbués (13), Alastuey (26), Botaya (37), Osia (12), Camping Pirineos (100), Santa Cruz de la Serós (74), Binacua (46), Atarés (83) y Anzánigo, población y campamento (83). A los que este sábado se sumó Bernués (25).

Este pasado viernes entró en prisión provisional y sin fianza el presunto autor de los hechos. Se trata de un varón de 28 años que se encontraba trabajando en las obras de la A-132.

El miércoles se procedió a su detención, tras localizar en el punto donde se originaron las llamas varios materiales de construcción procedentes de los trabajos. Estos elementos podrían estar relacionados con el inicio del fuego, de acuerdo con las mismas fuentes.

"Solo una mala persona puede provocar esta devastación"

"Si es verdad lo que hizo, que caiga toda la fuerza de ley sobre él y que se pudra en la cárcel al menos el tiempo que tarda en recuperarse lo incendiado", declaraba el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Bermúdez de Castro, horas después de darse a conocer la noticia.

Agradeció la velocidad en la resolución de este tema a la Guardia Civil, asegurando que "si esta persona está en prisión, sin fianza, y la ha mandado allí un juez, es que hay claros indicios de lo que sucedió". "Entiendo que solamente una mala persona puede provocar una devastación medioambiental de este calibre", concluía el consejero.

Las condiciones meteorológicas de este sábado, con una tormenta que avivaba el fuego con el fuerte viento, no fueron nada favorables a la hora de extinguir el fuego.

La noche de este sábado se iniciaba con la preocupación puesta en todo el flanco derecho que permanecía activo desde cola a cabeza (sectores 2,4,6 y 8) por los cambios erráticos del viento.

Las llamas amenazaban el monte Oroel, así como la parte baja de Anzánigo y Centenero. Zona donde durante la tarde y la noche de este sábado el operativo reforzó la protección con un buen número de medios.

También se insistió en la defensa de Santa Cruz de la Serós y el resto de núcleos urbanos como una de las prioridades.

El flanco izquierdo, por otro lado, desde la cola del incendio hasta Bailo aseguraban desde el Gobierno de Aragón que estaba ya "asegurado".

Trabajo de esta noche

Durante esta noche el dispositivo Infoar del Gobierno de Aragón ha mantenido desplegadas 16 cuadrillas terrestres, 12 autobombas y 3 bulldozer, junto con un vehículo de Puesto de Mando Avanzado y su personal técnico.

Se han sumado los bomberos del Ayuntamiento de Huesca, con una autobomba y una nodriza; los de la Diputación de Huesca, con cinco autobombas y dos nodrizas; los del Ayuntamiento de Zaragoza, con una autobomba y una nodriza; y los de la Diputación de Zaragoza, con dos autobombas.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado tres BRIF, mientras que el Ministerio de Defensa mantiene desplegadas tres secciones de la Unidad Militar de Emergencias, con 160 efectivos, y dos bulldozer.

El grupo de seguridad ha contado también esta noche con nueve patrullas de la Guardia Civil.

El dispositivo sanitario y social ha completado con una unidad del 061, el equipo ERIE de Cruz Roja en Ayerbe y dos vehículos de transporte en Jaca, trabajadores sociales de las comarcas de la Hoya de Huesca y La Jacetania, y los recursos habilitados por los ayuntamientos de Ayerbe y Jaca.

Protección Civil ha mantenido un vehículo de Puesto de Mando Avanzado, dos técnicos y una unidad logística, con el apoyo de las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la Hoya de Huesca, La Jacetania y Alto Gállego, además de la unidad logística de SARGA.