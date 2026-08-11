Las trabajadoras de las residencias de mayores de Aragón, "asadas" de calor: "No ponen el aire para ahorrar"

Las trabajadoras, este martes en una protesta frente a la Consejería. E. E.

Las trabajadoras de las residencias de mayores de Aragón denuncian estar sufriendo condiciones laborales "insoportables" a causa del calor extremo que azota este verano la Comunidad.

Lo han hecho en una concentración frente a la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia que dirige Alejandro Nolasco (Vox).

En muchos centros, denuncia UGT, los aires acondicionados no se encienden el tiempo necesario o se apagan de forma reiterada con el argumento de “ahorrar” en la factura de la luz.

"Estamos recibiendo quejas constantes de las trabajadoras", afirma Angélica Mazo, representante del colectivo.

El sindicato alerta de las duras condiciones que están padeciendo las profesionales de todas las categorías, desde gerocultoras a limpiadoras, personal de cocina, enfermeras y resto de plantillas dentro de los centros.

Julio, recuerda, ha sido el mes más caluroso de toda la historia en Aragón y agosto continúa con máximas muy elevadas y noches que apenas refrescan.

Desde UGT aseguran haber constatado que la justificación más repetida por parte de las empresas es el elevado coste energético de mantener la climatización en marcha. “Nos trasladan que la factura de la luz se dispara y que no pueden permitirse tener los aires encendidos las horas que serían necesarias. Mientras tanto, las trabajadoras desarrollan su jornada en ambientes sofocantes, con riesgo real para su salud y para la de las personas a las que cuidan”, señala Mazo.

A su juicio, esta situación genera un doble perjuicio. Por una parte, las profesionales sufren agotamiento, deshidratación y mayor riesgo de accidentes laborales por golpes de calor, que en la mayoría de los casos no se reconocen como tales.

Y por otro, el calor extremo dificulta la prestación de cuidados de calidad a las personas mayores, precisamente las más vulnerables ante las altas temperaturas.

UGT considera inaceptable que el criterio económico prevalezca sobre la salud laboral y la dignidad de las trabajadoras. Por ello, exige a las empresas del sector que garanticen el uso suficiente y continuado de los sistemas de climatización en todas las residencias durante los episodios de calor, y que se elaboren y cumplan en todos los centros protocolos específicos de protección frente al calor extremo.

Asimismo, indica que considera necesario que la Administración financie las "carencias económicas" que puedan tener los centros de trabajo en materia de climatización, garantizando que el coste de los aires acondicionados no recaiga sobre la salud de las trabajadoras ni de las personas residentes.

“No se puede seguir tolerando que las trabajadoras de residencias se asen en sus puestos de trabajo mientras se apagan los aires acondicionados para ahorrar. Es una cuestión de salud, de dignidad y de derechos laborales”, añade.