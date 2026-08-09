Una fuerte granizada sorprende a varios pueblos de Zaragoza: "Parecían misiles con la fuerza que estaban cayendo"

Las tormentas con granizo y fuertes rachas de viento siguen afectando a Aragón. Con gran parte de la comunidad en aviso naranja por estas circunstancias meteorológicas ya se han visto varias de ellas en diferentes puntos de Aragón.

Las localidades zaragozanas de Cosuenda y Cariñena se han visto afectadas de lleno por una tormenta con granizo.

"En unos segundos ha comenzado a llover y en cuestión de minutos ha pasado a granizar con fuerza", cuenta una vecina del municipio de Cosuenda.

La tormenta que ha caído alrededor de las tres de la tarde ha sorprendido ya que "durante toda la mañana ha hecho mucho calor". Ya ha sido alrededor del mediodía cuando el cielo del municipio se ha vuelto negro, cuenta.

De la lluvia al granizo dice que han pasado "dos minutos": "Ha dejado de llover y solo caía granizo cada vez más grande", indica.

Una bola de granizo que ha caído este domingo en Cosuenda Daniel Hernández (Cedida)

"Casi parecían misiles impactando de la fuerza con la que caía, algunos se partían al impactar con cualquier superficie. Daba miedo salir de casa", señala.

Esta vecina transmite su inquietud al desconocer si ha habido daños y mira con preocupación a los viñedos ya que en esta zona acababan de comenzar a vendimiar la uva.

No muy lejos de Cosuenda y pocos minutos después la tromba de granizo se ha trasladado hasta Cariñena.

"Ha caído una buena granizada", comentaba al teléfono Adolfo Simón, concejal de agricultura del Ayuntamiento de Cariñena. Tras una pequeña vista ocular que ha realizado nada más finalizar la tormenta, Simón cuenta que todos coches que estaban en la calle "se les ve abolladuras por todas partes".

El granizo que ha caído en cuestión de minutos ha puesto en alerta al municipio al estar en plena vendimia que comenzó este miércoles. En su recorrido ha podido ver que hay algunas viñas "bastante dañadas" y ahora muchos se encuentran en pleno control de daños.

Si bien Simón augura que el núcleo total de las viñas no estén muy afectadas. "El agua que ha caído es más bien que mal", indica.

Ya en la tarde del sábado se vivieron afecciones en Monzón con el corte de la salida a Binéfar de la N-240 por la caída de un árbol y una cubierta, y el corte ya restablecido de la la A-1702 del punto kilométrico 25 al 30, en el término municipal de Villarluengo (Teruel) a causa de un desprendimiento de piedras.

Aviso naranja

La Agencia Estatal de Meteorología pronosticaba un fin de semana protagonizado por tormentas en la comunidad.

Para este domingo ha activado la alerta naranja por tormentas con presencia de granizo y fuertes rachas de viento en el Pirineo oscense, Cinco Villas, en la Ribera del Ebro, donde se prevé granizo de entre 2 y 3 centímetros, y en la Ibérica zaragozana.

Además en el Centro y Sur de Huesca y Bajo Aragón de Teruel se mantiene el aviso amarillo por tormentas con riesgo bajo.

Como consecuencia de los avisos establecidos con lluvias intensas de 15 a 30 l/m2 en 1 hora, así como de fenómenos tormentosos, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que se puedan producir crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos dentro del sector central norte de la cuenca del Ebro, especialmente en los Pirineos occidental y central durante la tarde.

Desde la CHE recomiendan a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.