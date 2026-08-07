Pina de Ebro renueva el sistema de calefacción del Colegio Público Ramón y Cajal con una inversión de 181.000 euros

El Ayuntamiento de Pina de Ebro ha iniciado esta semana los trabajos para la instalación de un nuevo sistema de calefacción en el Colegio Público Ramón y Cajal, una actuación que permitirá renovar una instalación que se encontraba obsoleta y que en los últimos años había generado diversos problemas de funcionamiento.

La obra cuenta con una inversión de 157.000 euros asumida por el Gobierno de Aragón, mientras que el Ayuntamiento de Pina de Ebro ha asumido el coste de la redacción del proyecto y de la instalación de gas, con una inversión municipal de 24.000 euros.

En conjunto, la actuación supone una inversión total de 181.000 euros destinada a mejorar las instalaciones del centro educativo.

Los trabajos han comenzado esta pasada semana y está previsto que el nuevo sistema de calefacción pueda estar en funcionamiento a finales del mes de septiembre, de manera que el colegio pueda afrontar el próximo periodo de frío con una instalación completamente renovada y adecuada a las necesidades actuales del edificio.

El alcalde de Pina de Ebro, Pablo Blanquet, ha destacado la importancia de esta actuación y ha agradecido al Gobierno de Aragón su compromiso con el municipio: "Desde el Ayuntamiento queremos agradecer al Gobierno de Aragón la importante inversión que está realizando en nuestro Colegio Público Ramón y Cajal. Se trata de una actuación que llevábamos muchos años reclamando y que va a permitir solucionar los problemas que estaba generando una instalación de calefacción que había quedado obsoleta".

Blanquet ha señalado que "han sido muchas las reuniones mantenidas desde la Alcaldía para trasladar la necesidad de acometer esta obra y conseguir una solución definitiva para mejorar el sistema de calefacción del colegio".

En este sentido, ha destacado el trabajo realizado durante los últimos años para que esta actuación pudiera hacerse realidad y ha puesto en valor la colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

El alcalde ha subrayado además la "sensibilidad que el Gobierno de Aragón ha demostrado con Pina de Ebro", destacando que "esta importante inversión supone un compromiso claro con nuestro municipio y con nuestros servicios públicos, especialmente con nuestro Colegio Público Ramón y Cajal".

"Contar con un sistema de calefacción renovado y adecuado a todo el edificio era una necesidad y una reivindicación de hace muchos años, y ahora, gracias a esta inversión del Gobierno de Aragón y al trabajo realizado desde el Ayuntamiento, vamos a poder dar una solución que mejorará notablemente las condiciones del centro", ha señalado Blanquet.

Mejoras en el aula de educación especial

Durante este verano, también se han acometido otras mejoras en instalaciones del Colegio Público Ramón y Cajal, concretamente la adecuación de los baños del aula de educación especial y de las baldas de las ventanas, con una inversión de 17.000 euros procedente igualmente del Gobierno de Aragón.

Estas actuaciones se suman a la puesta en marcha, hace ahora un año, del nuevo servicio de educación especial implantado por el Gobierno de Aragón en Pina de Ebro. La creación de este servicio ha permitido que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan recibir atención educativa en el propio municipio, evitando tener que desplazarse hasta Zaragoza para asistir a clase.

El alcalde ha destacado que "la puesta en marcha de este servicio de educación especial ha supuesto un cambio muy importante para muchas familias de Pina de Ebro. Después de un año de funcionamiento, podemos comprobar la importancia de que estos alumnos puedan recibir su educación aquí, sin tener que desplazarse diariamente a Zaragoza".

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Pina de Ebro pone en valor el conjunto de inversiones realizadas en el Colegio Público Ramón y Cajal y agradece nuevamente al Gobierno de Aragón su compromiso y sensibilidad con Pina de Ebro, así como su apuesta por mejorar las instalaciones educativas y acercar nuevos servicios a los vecinos del municipio.