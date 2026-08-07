Un estudio 'made in' Zaragoza pondrá sensores y GPS a gallinas, yeguas y ovejas para ver cómo les afecta el eclipse solar

¿Cómo afecta un eclipse total a las gallinas? ¿Y a las ovejas? ¿Les produce estrés? ¿Cambia sus hábitos? Son las preguntas que va a tratar de responder un estudio del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón este próximo 12 de agosto.

Su director, el catedrático Alfonso Abecia, utilizará dispositivos subcutáneos para monitorizar la temperatura y el ritmo cardíaco de una decena de yeguas en estado semisalvaje de la laguna del Cañizar (Villarquemado) pertenecientes a la asociación La Dula, de otras tantas ovejas y de unas 16 gallinas.

También les pondrá collares con acelerómetros para detectar sus movimientos antes, durante y hasta un día después del 'Día D'.

Y a las yeguas, se las equipará con dispositivos GPS para determinar si se mueven, si se quedan en reposo y si vuelven a andar una vez que vuelva todo a la normalidad.

"Gracias a estos instrumentos veremos si el eclipse modifica su temperatura, cambia su ritmo cardíaco o altera su actividad locomotora", explica Abecia.

En Zaragoza, según la previsión del Observatorio Astronómico Nacional, la fase parcial comenzará hacia las 19.34 y el eclipse total se alcanzará en torno a las 20.29, cuando la Luna ocultará completamente el Sol durante algo más de un minuto.

Un eclipse a mediodía descoloca por completo a muchos de estos animales. Al 'hacerse de noche' y volver a salir el sol, las gallinas entienden que ha empezado un nuevo día, un factor que puede llegar a afectar a su alimentación y a la puesta de huevos.

Pero con un episodio al atardecer hay menos certezas sobre lo que puede pasar, de ahí el estudio.

Una hipótesis es que, con el eclipse, las gallinas se vayan a dormir. Pero habrá que ver si realmente es así y si después vuelven a su actividad normal.

"Queremos analizar la reacción fisiológica y de comportamiento de estas tres especies. Lo que probablemente veamos es un adelantamiento de ese 'ir a dormir' de estos animales de prácticamente una hora", agrega.

Los sensores les permitirán calcular la variabilidad del ritmo cardíaco. Gracias a ellos se verá si semejante cambio les ha producido estrés y si ha remitido al terminar.

Al coincidir prácticamente con el ocaso, los efectos "se enmascararán un poco", pero desde el Instituto no querían dejar pasar esta oportunidad.

De hecho, sus responsables van a trabajar en colaboración con compañeros de la Universidad de Salamanca para extender el estudio a Burgos y medir estos mismos parámetros en pollos ecológicos de corral.

Los ganaderos, atentos

Los ganaderos tendrán que estar este próximo miércoles especialmente atentos para ver cómo se comportan sus animales durante el fenómeno.

Otros eclipses a mediodía, cuenta el presidente de Asaja-Huesca, Fernando Luna, han hecho que las gallinas pongan huevos 'fuera de hora'.

"Les parte el día. La duda es si esta vez tendrán suficientes horas de luz como para hacerlo o si, directamente, se echarán a dormir antes sin ponerlo. Lo que sí creemos es que habrá un pequeño desajuste de regulación", expone.

Esto se aplica únicamente a las gallinas 'en libertad', ya que las de granja tienen luz artificial y no se verán afectadas por el eclipse.

El caso de las ovejas es parecido. Lo más probable es que se encaminen hacia la paridera. La incógnita es si al volver a salir el sol podrían alborotarse al ver que no han tenido sus habituales horas de descanso.