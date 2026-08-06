Zaragoza defiende que la final del Mundial 2030 se juegue en España ante la polémica con Marruecos: "No se sostiene"

Obras de La Nueva Romareda, a 7 de julio de 2026, desde el hotel Ilunion Romareda Raúl Gascón E. E.

El interlocutor de Zaragoza en la candidatura del Mundial 2030, Víctor Serrano, ha defendido este jueves que la final de la próxima Copa del Mundo se juegue en España y no en Marruecos.

La polémica de las últimas horas con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino, las consecuencias del asalto de la pasada semana y la reacción de socios de Gobierno como Podemos y Sumar, que han pedido que España no organice el Mundial con el país vecino, ha hecho que Zaragoza se posicione.

Aunque todas estas decisiones, ha reconocido el también concejal de Urbanismo, tienen que ver con la geopolítica y están "muy por encima" de las capacidades de influencia o de las responsabilidades que pueda tener un Ayuntamiento, ha querido dejar clara cuál es su postura.

"Sería incomprensible desde todos los puntos de vista que la final del Mundial 2030 no se disputase en nuestro país, ya sea en el Santiago Bernabéu o en el Camp Nou. Son magníficos estadios", recalcaba.

Según ha dicho, las "infraestructuras de primerísimo nivel" de España llevan "años y años" demostrando su capacidad operativa como ningún otro estadio del mundo. "El Bernabéu ya fue capaz de albergar una final de la Copa Libertadores en siete días y San Mamés ha acogido finales europeas sin ningún tipo de contratiempo, cuando otros países europeos como París han celebrado finales de la Champions con un lío considerable", añadía.

El concejal también ha aludido al éxito de los Juegos Olímpicos de 1992. Pero, sobre todo, al hecho de que España es "la primera potencia mundial futbolística".

"Este debate apenas 15 días después de haber ganado un Mundial, con el mundo entero celebrando la victoria de España, no se sostiene. Cualquiera al que le guste el fútbol o atienda a las capacidades logísticas, económicas, sociales y organizativas del país lo sabe", ha declarado.

En su opinión, toda esta polémica se ha generado "de manera interesada por parte de alguno" y probablemente obedeciendo a que "hay turbulencias en algunas altas instancias": "Es de una sorpresa absoluta".

Mientras, la capital sigue con su estrategia para que Zaragoza sea sede y "pieza fundamental" del Mundial 2030, un proyecto "de ciudad, de comunidad autónoma y de país". "Para eso estamos dimensionando los servicios municipales. Tenemos todo el interés. Eso permanece intacto", garantizaba.

Lo importante, ha resaltado, es seguir yendo "todos a una".