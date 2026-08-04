Beltrán asegura que uno de cada tres solicitantes de la regularización de inmigrantes "ya está trabajando"

Filas en la Delegación del Gobierno para conseguir los papeles para la regularización. E. E. E. E.

La regularización de inmigrantes promovida por Pedro Sánchez está teniendo un impacto en el mercado laboral. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, el proceso de regularización ha aportado 262.475 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Este impacto también se ha visto reflejado en Aragón con 9.824 nuevos afiliados impulsados por la regularización. Un proceso en el que en la comunidad se presentaron hasta 34.000 solicitudes.

Los nuevos afiliados por la regularización apenas representan en el cómputo general un 3,7%, siendo las que más han crecido en esta materia Madrid (19,8%), Cataluña (17,8%) y Andalucía (12,7 %).

Unos datos que el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha valorado de "efecto positivo" en el mercado laboral.

Así ha señalado que esto se traslada en que "uno de cada tres solicitantes de regularización ya está trabajando" o se encuentran en disposición de hacerlo "con los debidos permisos fuera de la economía sumergida".

De igual forma, Beltrán aún no ha cerrado esos datos ya que el proceso aún se encuentra activo por lo que, indica, que "seguro que esta cifra crecerá".

En líneas generales, el delegado del Gobierno ha valorado de "buenas cifras" el registro de 81.500 afiliados más que en 2018: "Los trabajadores extranjeros son fundamentales en estas buenas cifras", ha incidido.

A lo que ha aplaudido las medidas del Gobierno de España: "Ha escuchado a los distintos sectores económicos y sociales que reclamaban más mano de obra y ahí está el resultado de nuestras políticas".

Según los datos proporcionados del ministerio, el sector que más ha crecido en el último año, sumados el total de afiliados del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, es Actividades de Edición, Radiodifusión y Producción y Distribución de Contenidos (6,4%). Le siguen Construcción (6,1%) y Actividades Inmobiliarias (5,6%).

Por otro lado, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 1.389 personas en julio en Aragón en relación al mes anterior (+2,9%) hasta los 49.229 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con la subida de julio, se acumulan ya dos meses consecutivos de ascensos en el desempleo en la región. Este número total de desempleados es la cifra más alta en un mes de julio desde 2024.