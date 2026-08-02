Nolasco (Vox): "Hay que cerrar la frontera y devolver a todos los inmigrantes a su casa, que se vayan por donde han venido"

Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) vuelve a ser vicepresidente de Aragón. Salió del Gobierno -o le echaron, según defiende- por la polémica con la llegada de los menores extranjeros no acompañados y ahora es él quien lleva las riendas del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Esta semana no ha dejado de acaparar titulares. Primero, anunciando que quitaba la 'paga semanal' a los menores extranjeros de los centros de la Comunidad y, después, aplicando la 'prioridad nacional' a las ayudas a los partos y las adopciones múltiples. La cosa no queda ahí, ya que este viernes ordenaba cortar cualquier tipo de relación con las ONG que colaboren "con la invasión migratoria de Ceuta".

Nolasco asegura en su primera entrevista desde que ha vuelto al Pignatelli que la decisión de quitar la "propina" a estos menores no se toma por una cuestión de raza o religión sino por la "conflictividad" de estos centros. La Fiscalía estudia denunciarle por un delito de odio y la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio, pero el líder de Vox asegura que la medida es "irreversible" y anuncia que en los próximos meses se irán anunciado nuevas medidas con los menores extranjeros como protagonistas.

En las últimas horas, más de 60.000 inmigrantes han llegado a Ceuta y han obligado a movilizar el Ejército. ¿Qué opina de todo esto?

Es una invasión en la que cada machetazo, cada violación, cada robo, cada hurto y cada crimen que se cometa es responsabilidad directa del tirano que tenemos en La Moncloa. La situación es absolutamente insostenible.

¿Y qué haría usted?

Cerrar la frontera y devolver a todos los inmigrantes a su casa y que Marruecos se haga cargo de ellos. Que se vayan por donde han venido.

Sánchez ha pedido solidaridad a las comunidades para acoger a los menores de Ceuta. ¿Qué responde Aragón?

Solidaridad con los aragoneses y españoles. Ahora mismo, hay miles de aragoneses que no pueden comprar una vivienda o mantener un alquiler, que sufren un colapso en los servicios sociales o en la sanidad consecuencia de la inmigración masiva.

Los recursos son finitos y tenemos la obligación de repartirlos prioritariamente para los nuestros, para los de casa. Del mismo modo que en Lituania van primero los lituanos, o en Marruecos van primero los marroquíes. Bajo la palabra solidaridad de Sánchez, lo que realmente se esconde es que pretende justificar una invasión y el asalto a nuestra soberanía nacional e integridad territorial.

Quería haber empezado preguntándole cómo ha sido volver al Pignatelli después de la salida de Vox del Gobierno, pero con tantas noticias, polémicas y titulares en los primeros 100 días, mejor ir al grano. Esta semana, sorprendía al anunciar la retirada de la ‘paga semanal’ a los menores migrantes. Son, según sus propios cálculos, 180.000 euros de un presupuesto de más de 8.500 millones. ¿Merece la pena tanto alboroto por esa cantidad?

Es que no es un tema de cantidad sino de calidad. Los enfermos de ELA en Aragón son muy pocos numéricamente comparados con el millón y medio de habitantes, pero eso no quiere decir que sean menos importantes.

Evidentemente, lo son y tienen los mismos derechos que el resto del mundo. Es de justicia, al igual que lo es cuidar a nuestros mayores y desbloquear residencias de ancianos como estamos haciendo.

Y también es de justicia no dar la ‘paga semanal’ en aquellos centros donde más conflictividad hay.

Coincide que en varios de ellos hay un porcentaje de menas muy superior. La gran parte lo son. Y nos sorprende mucho que les parezca bien dar pagas a personas que no cumplen con la ley y no se adaptan.

Además, una paga que se ha dado de manera arbitraria y sin ningún tipo de control. Aquí no hay ningún tipo de discriminación, como han dicho la oposición u otro tipo de grupos. Nos daría igual que fueran suecos, españoles o de cualquier otro tipo.

Lo que estamos diciendo es que no puede ser que le estemos dando paga a personas que no se comportan, independientemente de que sean 180.000 euros al año o el dinero que sea.

También es bastante indicativo ver el desprecio que tiene el PSOE por el dinero público, que es de todos.

Cuando dicen que 180.000 euros que no es nada…No será nada para ellos. Pero claro que es dinero. Aunque fuera un céntimo o 10.000 millones, el dinero tiene que ir a lo fundamental.

"Las personas que no se comportan y no saben convivir no tienen por qué recibir una paga"

¿Por qué quita la asignación solo a los menores migrantes y no al conjunto de menores tutelados por la Comunidad?

Eso no es cierto. Lo que hemos dicho es que se quita en aquellos centros donde la conflictividad es mayor. Está demostrado que el hecho de que haya dinero en efectivo hace que haya un mayor número de peleas y agresiones.

En el de Movera vimos una paliza terrible a uno de los internos para robarle. Es una locura que en estos centros tan conflictivos haya efectivo circulando. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que en aquellos donde la criminalidad o la delincuencia es muy alta, vamos a retirarlo.

Y resulta que en esos centros, la gran mayoría son menas. Yo creo que está bastante claro. Se puede mirar desde el punto de vista que se quiera, pero es injusto. Las personas que no se comportan y no saben convivir no tienen por qué recibir esa paga.

¿Se está aplicando ya en estos momentos?

Sí. Y hay algo que me gustaría recalcar. El otro día vimos a la ministra Rego, a la que parece que no le asustan los casos de corrupción y los miles de millones de dinero robado por miembros del PSOE, decir que esto es algo repugnante.

Repugnante es la corrupción del Partido Socialista y todos sus satélites. Nosotros lo que estamos diciendo es que nos parece que hay que ser responsables con el dinero de los españoles y que, evidentemente, no podemos estar regalándolo a personas que no se comportan.

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox), responde al PSOE, IU y Óscar Puente Jorge Lisbona

El Gobierno ha llevado la medida a la Fiscalía y el PSOE, a la Justicia de Aragón, que además ha abierto expediente de oficio. ¿La acabarán tumbando los tribunales?

Las causas por las que ellos aducen que no se cumple la ley no son ciertas. Ellos hablan de respetar el artículo 14 de la Constitución, que no puede haber una discriminación. Es que eso no se toca, no se habla de eso.

Si hubieran leído la instrucción, lo que se dice claramente es que se va a suprimir en aquellos centros donde la conflictividad es mayor, y aquí no entramos en razón de raza, sexo o religión.

Es blanco y en botella, pero ellos pueden seguir diciendo lo que les dé la gana.

¿Se ha sentido respaldado por el PP? ¿Informó a Jorge Azcón antes de mandar el comunicado de prensa? ¿Ha hablado con él después?

Ahí lo que tengo que decir es que nosotros siempre cumplimos con la ley, nadie puede decir que no lo hemos hecho. La hemos cumplido más que nadie.

A partir de ahí, nuestra hoja de ruta es el pacto de Gobierno, y ahí ya ponía que íbamos a endurecer el reglamento interno de los centros de menores. No es ninguna sorpresa, no estamos haciendo nada que no dijéramos en campaña que íbamos a hacer.

Se va a hacer por la propia seguridad de las personas que están dentro, y pongo un ejemplo básico, porque recuerdo que nosotros somos los tutores legales de esos menores. Hace unos meses, en enero de 2026, a una anciana de 94 años, dos menas la agredieron, le golpearon para robarla, y la DGA tuvo que pagar 200.000 euros en responsabilidad civil.

Ese endurecimiento de las medidas va a ser bueno para todo el mundo, aunque evidentemente nuestro objetivo principal, aunque no depende de nosotros, es que estos menores estén con sus padres en sus países de origen. Billete de vuelta. ¿Por qué?

Porque hay que cuidar o vigilar el interés superior del menor, y el interés superior del menor es que estén con sus padres en sus países de origen. Dicho esto, tenemos el Gobierno que tenemos, que reparte como fardos a los menores y trafica con ellos para que luego haya ONG que se lucren con ese tráfico de personas.

Nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para intentar arreglar esa situación.

"No podemos decir: oye, que la anciana a la que pegaste hace un año se ha recuperado y te volvemos a dar la paga"

Mar Vaquero insistía en que todo se hará con informes jurídicos y deslizaba que a veces toca adaptar medidas anunciadas a los condicionantes jurídicos. ¿Habrá cambios del dicho al hecho?

Uno de cada cinco menas en Aragón tiene un amplio historial delictivo. E insisto, esta medida no es para nada discriminatoria. No toca ese artículo 14 de la Constitución que habla de la igualdad. Simplemente hay que ver quiénes son los que cometen los delitos, cuándo y en qué centros. Hablamos de los centros en particular, no de una medida genérica.

Pero eso de que ‘del dicho al hecho hay un trecho’… Creo que nosotros hemos sido consecuentes y somos de los pocos partidos que decimos A y luego acabamos haciendo A. Todo lo que decimos lo cumplimos.

Han quitado la paga en los centros de Movera, Torrero y Peralta de la Sal. Siendo que lo han hecho por una cuestión de conflictividad, ¿se podría restituir por buen comportamiento o la decisión es irreversible?

Es irreversible. Cuando una persona se comporta así… No podemos andarnos con tonterías, han demostrado suficiente conflictividad como para no darles la paga. No podemos decir: oye, que la anciana a la que pegaste hace un año se ha recuperado y te la volvemos a dar...

Insisto en que el dinero es un foco de delincuencia en estos centros. No puedes dar dinero en efectivo.

¿Llevará Vox la medida a más comunidades autónomas?

Creo que es bueno que en todas las comunidades autónomas haya medidas para endurecer los centros de menores, lo que pasa es que cada una tiene su casuística especial.

Evidentemente, en el mensaje central de Vox está eso. Está no solo la lucha contra la inmigración ilegal, sino que cuando los inmigrantes ilegales están aquí y no podemos devolverlos a sus países de origen porque no nos deja el Estado central, lo que podemos hacer es endurecer esas medidas, e intentar que, cumpliendo la ley y que nadie vea menoscabada su dignidad, sus servicios básicos o lo que se quiera decir, que no tengan privilegios que no pueden tener.

Una viuda cobra menos que lo que le dan en pagas a inmigrantes ilegales. Eso no nos parece justo. Nosotros siempre hemos dicho que los recursos tienen que estar destinados primero a las personas que más han aportado a nuestro Estado de bienestar.

Alejandro Nolasco, durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Toni Galán

La decisión ha sido recibida con duras críticas de la oposición. Partidos como IU han acuñado la frase de ‘ni una semana sin racistada’. ¿Es usted racista?

No, y además, me hace mucha gracia que quien hable de ‘racistada’ sea Izquierda Unida, un partido que tiene en su confederación al Partido Comunista, que tiene una historia absolutamente criminal.

El comunismo ha causado millones de muertos y todavía tienen ese símbolo de la hoz, el martillo y la bandera roja. IU no puede dar lecciones de nada. A su portavoz se le debería de caer la cara de vergüenza por pertenecer a un partido como ese. Lecciones de los violentos, ninguna.

La retirada de la ‘propina’ surge tras una auditoría interna. ¿Qué más ha salido a relucir?

La auditoría interna se ha centrado en eso, en saber cuáles eran los centros más conflictivos y qué medidas se podían aplicar.

Por cierto, ¿lleva idea de conocer a la ministra Rego en persona? No van a las sectoriales…

Yo no tengo ningún interés en conocerla en persona, pero es verdad que para defender a los aragoneses y a los españoles, si tuviera que tener cualquier tipo de comunicación con ella, independientemente de que forme parte de un Gobierno criminal, habría que hacerlo.

Pero la comunicación que se haga con este Gobierno, con el que Vox mantiene una distancia infinita, tiene que ser para cosas concretas en beneficio de los aragoneses. No tenemos nada que ver con ellos ni nos interesa.

En junio anunció pruebas forenses a los menores extranjeros y la expulsión de los que tuvieran más de 18 años. ¿Cuántas han hecho y a cuántos han expulsado?

Estamos con esos estudios y las cifras van a sorprender, igual que cuando yo era consejero de Justicia y vimos que más del 90% eran mayores de edad.

Llevamos dos meses y medio en el Gobierno, pero en cualquier caso, haremos públicos todos los resultados. Queremos que haya transparencia absoluta y que demos cuenta de todo lo que pasa.

Nosotros no vamos a ocultar ni vamos a meter información debajo de las alfombras para proteger a nadie. Diremos quiénes cometen los delitos, quiénes están aquí siendo mayores de edad, quiénes deberían estar en sus países de origen, quiénes dicen no tener referentes paternos o familiares y sí que los tienen…

Todo eso se ha callado durante muchísimo tiempo y hay que informar a los ciudadanos de qué está pasando y tomar medidas dentro de nuestras posibilidades.

¿Darán los datos antes de final de año?

Final de año es una fecha para la que todavía quedan unos meses. Seguramente para entonces tendremos más información.

"El Gobierno sigue repartiendo a estos supuestos menores como fardos y vamos a hacer todo lo que podamos para que vuelvan a sus casas"

¿Siguen llegando menores extranjeros a la Comunidad? ¿Le queda alguna otra medida por anunciar sobre los menores extranjeros?

Es algo en lo que no pasa un día sin que dejemos de trabajar y, evidentemente, muchas de estas medidas se irán conociendo en septiembre o en los próximos días.

Sobre la llegada, evidentemente, sí. El Gobierno sigue repartiendo a estos supuestos menores, algunos sí, algunos no, como fardos y vamos a hacer todo lo que podamos para que vuelvan. ¿Cómo se puede hacer? Seguimos estudiando vías, que por cierto están ya muy adelantadas en Valencia.

Por ejemplo, aplicando el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería, que faculta a las comunidades autónomas a establecer convenios con terceros países como Marruecos, Argelia, Senegal o Mozambique para proceder a la devolución.

A esto unimos las pruebas biológicas. A todas las personas que sean mayores y no tengan que estar aquí, se las devolverá al Gobierno y se les pondrá en la puerta de la Delegación del Gobierno porque no es responsabilidad nuestra.

Y a ver lo que hace, porque hasta ahora los han dejado en un hotel seis meses y cuando acaba el programa de educación los sueltan como fardos sin enseñarles el idioma ni darles papeles. El resultado es que unos terminan en el albergue, otros tirados en la calle...

En estos meses han hecho oficial un primer caso de ‘devolución’. ¿Ha habido más?

Ha habido un caso muy llamativo de una persona que decía ser menor de edad y que resulta que tenía 20 años y dos hijos.

Luego están los que dicen que no tienen referentes familiares y luego sí tienen. O, por ejemplo, cuando revisas la documentación que te aportan, te das cuenta de que muchos han nacido el 1 de enero o tienen 17 años y medio.

Calibrar si una persona ha nacido en Gambia en los años 90 tiene 17 años y medio o no, porque sabemos que los procesos de registro civil en estos países en los años 90 no eran como los de España, te genera dudas.

Dudas serias que presentamos a la Fiscalía para que haga las pruebas de edad a los menores. Nosotros lo único que podemos hacer es aportar toda la información que tenemos para ver si los hechos presentan dudas razonables de que esa persona no es menor, sean pruebas físicas, documentales, testificales o sean las que sean, para que la Fiscalía lo autorice.

¿Qué ha pasado finalmente con la seguridad en los centros de menores? Llevan ya varios comunicados de denuncias y agresiones y ha llegado a ser, incluso, motivo de fricción entre PP y Vox.

No hubo ninguna fricción ni ninguna disputa. Lo que nosotros dijimos es que íbamos a poner seguridad en los centros de menores y luego, el PP a los días opinó que no podía ser a través de la Policía adscrita, que tenía que ser a través de seguridad privada.

Pues bien, buscaremos la forma más efectiva de hacerlo. Fue simplemente una conversación entre dos socios que se hizo pública o se radió por las diferentes ruedas de prensa que dimos, pero que no tiene mayor importancia.

¿Cuándo se verá ese aumento de seguridad?

Estamos en ello. Estamos intentando configurar el presupuesto de las consejerías y, evidentemente, hay que habilitar partidas para esto. Me gustaría tener ya todo hecho, pero llevamos desde mayo.

"Yo no estoy aquí para defender a los periodistas. Mi compromiso es con los aragoneses, no con lo que le parezca bien o no a un determinado señor o señora que hace preguntas"

En estos meses ha tenido choques, incluso, con el Colegio de Periodistas por el uso del término ‘mena’ en las comunicaciones oficiales del Gobierno de Aragón y la asociación de inmigración con delincuencia. ¿Va a ser la tónica? ¿Ha hablado con representantes del Colegio?

Yo solo veo que, cuando yo respondo o cuando algunos periodistas me preguntan y me repreguntan y les doy las contestaciones que a algunos quizás no les gustan, se quejan.

Buscan amparo en asociaciones o colegios profesionales con los que quizás ellos tengan una amistad personal o no, y que unas pocas personas emiten un comunicado hablando en nombre de colectivos grandes para decir que no les gustan las contestaciones que da el vicepresidente.

Pero es que yo no estoy aquí para defender a los periodistas. Estoy aquí para defender a los miles de aragoneses que nos han votado y me han votado. Mi compromiso es con ellos, no con lo que le parezca bien o no a un determinado señor o señora que hace preguntas.

También tuvo lío con los gerentes de servicios sociales. Le dijeron que ningún inmigrante podía cobrar la prestación aragonesa complementaria al Ingreso Mínimo Vital. ¿Qué va a hacer con eso?

Lo que hemos hecho ha sido una reforma importantísima para impedir que ese complemento lo puedan cobrar personas que no están aquí de manera regular o que son ilegales. Se ha incluido la residencia legal y efectiva como requisito.

¿Por qué? Porque el cuatripartito de Javier Lambán lo había eliminado y eso hemos visto que en otros sitios ha abierto la puerta a interpretaciones jurídicas que pueden dar a entender que se puede cobrar la complementaria sin cobrar la principal.

O que, al final, la prestación aragonesa se transforme en una especie de ayuda autónoma para los inmigrantes ilegales.

¿Por qué un Gobierno de PAR, Podemos, CHA y PSOE decide eliminar de manera deliberada y clara el requisito de residencia legal en la prestación complementaria? Eso no es casualidad.

Beneficia a este Gobierno criminal. Quieren que estas personas, sean violentas o no, el día de mañana les voten a ellos. Es tan sencillo como eso.

En el pacto de Gobierno que firmaron con el PP prometen la prohibición del uso del burka y nicab en espacios públicos antes de que acabe 2026. ¿Cuándo se aplicará exactamente?

Por nosotros, cuanto antes. Vamos a ver cuál es el momento idóneo para hacerlo, pero cuanto antes. Lo que no se puede permitir es que haya personas que acudan con el rostro tapado a edificios públicos. Es por una razón hasta de seguridad.

Es increíble ver cómo a veces la izquierda se alía con el islamismo radical en contra de Occidente. O en contra de nuestras tradiciones y de nuestra forma de entender la vida. Que a la izquierda ahora le parezca ‘progre’ el uso del burka, que evidentemente atenta contra la dignidad de la mujer, es un poco fuerte.

Resulta que una mujer es libre para ir tapada hasta arriba con un burka y entrar a hacer una gestión a una oficina aunque no sepan quién es y que, en cambio, un vicepresidente del Gobierno no pueda hablar de la conflictividad que hay en los centros de menores que están bajo su tutela.

También se la tienen jurada al uso del catalán en Aragón y al Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. ¿Qué va a hacer y cuándo?

No es que se la tengamos jurada, es que no creemos que se hable catalán en el Aragón oriental. Lo que se habla son unas modalidades lingüísticas propias del aragonés oriental, que no es igual en Aguaviva, en Valderrobres o en Fraga.

Intentar decir por parte de Cataluña o de la Generalidad que eso es catalán y que entonces la franja, como dijo Quim Torra, pertenece culturalmente, moralmente, espiritualmente o como se quiera decir, a Cataluña, es una aberración. Es un intento de expansión, de ese fanatismo separatista catalán de decir que parte de Aragón también les pertenece culturalmente a ellos.

Contra eso estamos. Estamos en contra de eso, pero a favor de defender las modalidades lingüísticas propias.

Sobre el programa de Lengua Árabe, nosotros no tenemos por qué dar un programa de Lengua Árabe y de Cultura Marroquí cuando hay veces que en muchos colegios no se explica o no se dan clases de cultura española. Eso no puede ser.

No puede ser que nosotros no tengamos acceso a entender nuestra propia cultura. En algunos rincones de España, por culpa del separatismo no puedes ir a clase en la lengua común de todos. Pero en cambio sí ponen programa de Cultura Marroquí o de Lengua Árabe.

Esta es otra cesión que se hace a Marruecos de las 20.000 que llevamos ya por parte de este Gobierno, y que la progresía acepta sin reservas por un tema cultural cuando realmente los motivos son otros.

El principal es favorecer a Marruecos por intereses que desconocemos. Evidentemente, los que ponen ese programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí creen que luego les van a votar a ellos cuando puedan hacerlo por estar agradecidos por ese programa, por esas pagas y por esas ayudas. Es un sistema clientelar de compra de votos.

"Óscar Puente es muy tuitero, pero trabajar, poco. Seguramente sepa que está profundamente equivocado y lo que hace simplemente es pan y circo"

El ministro Puente dice que "es momento de debatir" sobre los incendios y culpa al PP y Vox de la situación actual. Dice que "detrás de este drama están sus políticas" y los negacionistas del cambio climático. Contéstele…

Harían falta horas para contestar y decir la retahíla de adjetivos que merece este personaje. Yo no voy a decir nada más porque creo que se califica él solo. Cualquier adjetivo que se pueda dar al escuchar estas palabras sería demasiado suave.

Por lo tanto, yo creo que es mejor no hablar de él porque es un sicario del Gobierno. Seguramente sepa que está profundamente equivocado y lo que hace simplemente es ‘pan y circo’.

Ya hemos visto que él es muy tuitero, pero trabajar, poco. Las políticas que nos han llevado a este caos y a esta propagación de incendios tan brutal y absoluta son todas las que emanan de esa visión fanática, ecologista, ‘progre’ y ‘woke’ de la Agenda 2030, de no limpiar los montes y no limpiar los cauces de los ríos.

Vox, desgraciadamente, tiene razón muchísimas veces. Y digo desgraciadamente porque con lo de la dana ya lo dijimos.

Cuando no se limpian los cauces de los ríos vemos los mares de cañas bajando por los barrancos y las consecuencias que eso tiene. Cuando no se limpian los montes, vemos lo que está pasando. En el pacto de Gobierno está escrito que podemos hacer grupos de pastoreo con burros, caballos, cabras o como sea, como se hace en Francia, para prevenir estos incendios.

Como bien dijo Santiago Abascal, los incendios se apagan en invierno. Es entonces cuando hay que hacer esa labor. Si está todo lleno de combustible; todo arde como la yesca porque está lleno de hierbas secas.

Esto de que es el cambio climático… No. Ha habido veranos en el pasado igual de calurosos, hayan durado más o menos días, y no ha pasado esto. No ha pasado porque si hay cortafuegos y el monte está limpio, las llamas no se extienden con la velocidad con la que se extienden.

Los culpables son todos los que han apoyado políticas como la ley de la restauración de la naturaleza, que nos dice que hay que volver a vivir como en una cueva y dejar de limpiar los ríos, que siempre se han limpiado desde que hay construcciones humanas cerca de los cauces.

Lo que no es lógico es no limpiarlo, porque al final pasa lo que pasa. Que ahora Puente salga diciendo esto…

Engañará a quien quiera engañar, pero, evidentemente, las consecuencias de lo que está pasando se deben, también, a este Gobierno criminal. Lo mismo que el apagón, la dana, Adamuz y tantas otras cosas que han ocurrido por una falta de previsión absoluta. Este señor es uno de los responsables de eso y sale muy ufano diciendo esto. Eso ya te dice el nivel de catadura moral que tiene el personaje.

Hablemos de la ‘prioridad nacional’. Hasta el momento han dicho que la pondrán como requisito en las ayudas a la vivienda o a los partos o adopciones múltiples. ¿Dónde más se va a aplicar?

En todos los sitios. Esto es para ir haciéndolo a lo largo del tiempo, pero lo más importante es saber que esta ‘prioridad nacional’ tiene que estar en todos los servicios públicos que dé el Gobierno de Aragón; en todo en lo que el ciudadano pueda beneficiarse del sistema.

Hay que actuar bajo la premisa de que aquellos que más han aportado sean los primeros en recibir estos servicios o beneficios.

¿En educación y sanidad también?

Lo hemos dicho 40 veces: no se le va a negar la atención vital a nadie. Si alguien se está muriendo, evidentemente se le va a atender.

Pero lo que nos parece un despropósito absoluto es que veas a un señor que ha cotizado toda la vida en la sala de espera del Hospital Provincial o del Servet o de donde sea, por un dolor grave en el pecho -y esto ha pasado, no me lo invento-, y tenga que esperar a que lo atiendan porque ha habido una pelea de menas en la puerta y están con ellos.

¿Pero esto es filosofía o se va a traducir en alguna medida concreta?

Vamos a estudiar la manera de que eso llegue a todos los sitios.

Tienen también un desregulador desde junio. ¿Qué va a desregular y en qué plazos? ¿Dónde van a meter la ‘motosierra’?

Por ejemplo, en la Ley de Agricultura Familiar, que es una maraña de requisitos. Vamos a meter la motosierra en todos los sitios, pero para el bien del ciudadano. Yo alucino cuando la izquierda dice ‘es que ustedes quieren desregular’.

¿Pero no se dan ustedes cuenta ustedes que hablan tanto de los derechos sociales de que cuantas más trabas administrativas o burocráticas hay más difícil es acceder a un bien?

En el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ya hemos quitado y se atiende sin cita previa y vamos a intentar extenderlo a todos los servicios del Gobierno de Aragón. También se han quitado los 30.000 euros de la cátedra de cooperación al desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Evidentemente, eso era un gasto inútil.

Sobre todo cuando a la Universidad se le están dando millones de euros, se le financia en un porcentaje altísimo. Nosotros no tenemos por qué gastar dinero de los aragoneses para formar a personas en la otra parte del mundo.

Hay una necesidad urgente de residencias de ancianos, y estamos haciendo un incremento altísimo. Hemos visitado y estamos impulsando, y esto se va a ver en los próximos presupuestos, residencias como la de Pina de Ebro o Rubielos de Mora, estamos ayudando en Cella, Villafranca del Campo, Fonz, Sariñena, Herrera de los Navarros, Daroca… Y para que haya dinero para eso, tenemos que dejar de gastarlo en otras cosas, porque el dinero es limitado.

¿Qué veremos respecto a las subvenciones a ONG y sindicatos en el presupuesto de 2027?

Está pactado que las subvenciones a la patronal y los sindicatos se queden en el 50%. Y evidentemente, todo lo que tenga que ver con cooperación al desarrollo y con gasto inútil y superfluo va a ser eliminado.

El presupuesto no será el que Vox querría al 100% porque tenemos un socio de Gobierno y habrá que pactar muchas cosas. Pero creo que estas políticas de eficiencia o de ahorro en los servicios públicos se van a ver reflejadas.

¿El recorte será ya del 50% en el próximo presupuesto o se hará de forma progresiva?

Va a ser del 50%.