Desde Hong Kong o Estados Unidos: más de 200 personas viajarán 8.000 kilómetros para ver el eclipse en Aragón

El eclipse total de sol se ha convertido en todo un reclamo turístico para Aragón. La comunidad ha preparado un amplio dispositivo de seguridad ante la incertidumbre de cuantos visitantes acudirán a territorio aragonés para observar el fenómeno natural.

Ante la atracción que está causando, el Ejecutivo aragonés ha preparado cuatro puntos oficiales de observación que no paran de sumar nuevas solicitudes, sobre todo, en esta última quincena de julio a menos de dos semanas del 12 de agosto.

A fecha 31 de julio, el Gobierno de Aragón ha recibido 1.950 solicitudes con 6.489 personas. Esto supone un incremento de al menos 392 nuevas solicitudes y 1.178 personas respecto a la semana anterior.

Estos puntos están teniendo un gran nivel de captación para los aficionados nacionales (80,7%). Sin embargo, entre los que están interesados destaca la procedencia internacional. Francia son, de momento, los que más presencia tienen con 246 personas.

Sin embargo, destacan países como Estados Unidos que ya ha presentado 61 solicitudes con la presencia de 179 personas. Por lo que serán muchos lo que hagan una media de 8.000 kilómetros, depende del Estado al que pertenezcan, para poder ver el eclipse total de sol.

Entre los diez primeros países con mayor solicitudes se encuentra Hong Kong. Desde el país asiático hasta 52 personas se desplazarán. Largos trayectos también deberán hacer los 10 procedentes de Japón o los 9 desde Canadá.

Lo cierto es que aunque la presencia sea en minoría, países de hasta tres continentes se reunirán en Aragón para contemplar el fenómeno natural.

Ya más cercanos, vecinos de Cataluña o de la Comunidad Valenciana son los que más interés están poniendo y se trasladarán 1.208 y 1.207 personas, respectivamente.

Javalambre, punto de interés

En cuanto a cada punto de observación, el ubicado en Javalambre concentra la mayor atracción con el 40,4% de solicitudes, lo que se contabiliza en 788 y la presencia de 2.609 personas.

El reclamo por este punto se debe a la localización del Observatorio Astrofísico de Javalambre en el que además la Agencia Espacial Europea va a retransmitir a todo el mundo el eclipse.

A este le sigue Épila con una ocupación del 22,5% con 438 solicitudes y 1.522 personas. Siguiendo esa senda de crecimiento Calamocha va a la zaga con el 21,5% lo que equivale a 1.334 personas.

Lo completa MotorLand Aragón en Alcañiz con 305 solicitudes y 1.024 personas.

Para acceder a estos puntos de observación se necesita de reserva previa mediante la página web oficial del eclipse del Gobierno de Aragón. Las solicitudes se mantendrán abiertas hasta completar aforo o si sigue habiendo capacidad se mantendrán activas hasta el último momento. Se deberá abonar 10 euros para su acceso en el que se podrá estar del 10 al 13 de agosto.

Los puntos tienen espacio para aparcamiento y si se desea también para acampada. Todo ello dotado de servicios básicos como baños higiénicos, agua potable, restauración y programas divulgativos.

Además, se dispondrá de una carpa con una pantalla para ver en directo la retransmisión del eclipse en caso de no poderlo ver de manera directa debido a la meteorología de ese día.

Requisitos para ser punto de observación local

Más allá de los puntos oficiales del Gobierno de Aragón, los municipios que lo requieran podrán solicitar ubicar un punto de observación local. De momento, solo se han adscrito Ariza, Monreal del Campo y Cariñena.

En el caso de querer instalar alguno, desde el Ejecutivo señalan que debe cumplir una serie de requisitos. El esencial que la ubicación permita la visibilidad del fenómeno, sin obstáculos que impidan su observación.

En cuanto a seguridad, se deberá ubicar en un espacio con bajo riesgo de incendio forestal y con accesos seguros tanto en vehículo como de forma peatonal. Por ende, se deberá tener un plan de evacuación ante posibles situaciones de emergencias.

Asimismo, se requiere que tenga un espacio suficiente para adecuarlo como zona de aparcamiento. El punto deberá estar en la proximidad del núcleo urbano y que tenga servicios básicos disponibles para los asistentes.

Si cumple todo ello, deberá comunicarse al Gobierno de Aragón para su aprobación.