Un equipo de drones analiza la superficie afectada y los puntos calientes del incendio de Plan: ya ha arrasado 90 hectáreas

Dos semanas desde que se inició, el incendio de Plan (Huesca) ha arrasado ya a unas 90 hectáreas.

Dada la complejidad del terreno y la orografía, que impiden definir con precisión cuáles son las tácticas y maniobras prioritarias, la unidad de drones de Infoar del Gobierno de Aragón ha dado un paso adelante para analizar la superficie afectada y, en especial, sus puntos calientes.

Los vuelos con drones (que manejan un total de 16 profesionales) se han realizado con cámaras térmicas y visuales. Según señalan desde Infoar, la información servirá para la toma de decisiones por parte de la dirección de extinción.

La adquisición de los nuevos drones del operativo ha contado con fondos europeos del proyecto ALERT PYR, en el marco del programa POCTEFA.

El origen del incendio de Plan es natural, ya que fue causado por un rayo, el pasado 17 de julio. Igual que el originado este pasado viernes por una tormenta eléctrica en Sierra Calva (Seria).

Este se encuentra a casi 2.000 metros de altura, complicando las labores de extinción por la complejidad del terreno. Este sábado ya había calcinado 25 hectáreas.

Orés y Ejulve, extinguidos

Eso sí, este sábado por la tarde se dieron por extinguidos los incendios de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, y el de Orés, en las Cinco Villas.

En Ejulve la superficie calcinada se aproxima a un total de 3.000 hectáreas, desde su inicio el pasado martes 28 de julio.

El incendio de Orés comenzó el 21 de julio, quemando un total de 15.400 hectáreas.