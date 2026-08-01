Así van las obras del nuevo mirador top de Zaragoza: la reconversión de la Torre del Agua llega al 35% pese al calor

El recinto Expo no deja de dar alegrías esta semana. Tras confirmarse que Zaragoza será sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que se ubicará en el pabellón de Aragón, Zaragoza Expo Empresarial ha anunciado que la reconversión de la Torre del Agua supera ya el 35% de ejecución.

El nuevo Faro de la Logística de la capital tendrá un mirador top para acoger actos de más de 100 personas y un restaurante, entre otras muchas novedades.

Este julio se han cumplido cinco meses desde el inicio de las obras, que permitirán devolver a la vida uno de los mayores iconos de la Expo 2008.

Las altísimas temperaturas de este verano han hecho que la actividad de la cubierta se haya visto limitada a unas determinadas horas. No obstante, el cronograma de trabajo "se sigue cumpliendo", según confirman desde Expo Empresarial.

Durante este tiempo se ha venido trabajando en la construcción del mirador de 360 grados, que estará a 75 metros de altura y tendrá unas vistas únicas al meandro y la zona urbana.

Zaragozanos y visitantes podrán subir a verlas a unas determinadas horas del día, pero la idea es que para comer y cenar, el mirador quede ligado al restaurante de la planta 23, lo que permitirá dar comidas y cenas hasta a 225 personas e incluso tomar café.

También se está actuando para adaptar el edificio a la normativa actual. Como fue proyectado en el año 2005, ahora es necesaria la incorporación de elementos como la protección de incendios en los ascensores, interfonos de comunicación o la preparación de las instalaciones para la incorporación de la fachada digital.

Este ha sido uno de los elementos más conflictivos. El concurso terminó siendo recurrido y suspendido y ahora se está a la espera de una nueva licitación.

Aunque la idea es que todo estuviese listo este próximo 2027, no se descarta que la gran reapertura de la Torre se demore hasta 2028.

Las actuaciones, al detalle

La gigantesca grúa que se ha tenido que instalar en la parte alta de la Torre, capaz de elevar cargas de hasta 1.400 kilos, es el mejor ejemplo de la magnitud de la obra.

En las plantas sótano se han avanzado los trabajos de compartimentación, incorporándose unos nuevos grupos contra incendios que suministrarán agua a los rociadores.

Además, en la fachada del edificio se está retirando la antigua instalación de iluminación.

De esta forma se deja espacio para la futura instalación "dinámica y espectacular" que contará con un sistema led para la producción de imagen y vídeo.

En próximas semanas se culminará la realización de la estructura metálica del mirador, lo que permitirá seguir con los trabajos de acristalamiento y cubierta.

Igualmente, comenzarán los trabajos en la fachada con la reparación de las patologías detectadas.

Próximamente, los cambios llegarán, también, a la planta 7, donde descansa el Splash, la gigantesca gota de agua diseñada por Pere Gifre. Según los responsables del proyecto, este espacio quedará más abierto y tendrá más iluminación exterior.

Asimismo, está previsto actuar en los descansillos que van de esa planta 7 a la 23, haciendo un total de 7 plantas intermedias que sumarán unos 2.500 metros cuadrados al conjunto.

Estas zonas podrían servir de 'museo' de la Exposición Internacional, un "sueño" con el que ya se trabaja de la mano de la Asociación Legado Expo 2008.