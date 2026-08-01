El incendio de Seira continúa activo a casi 2.000 metros tras calcinar 25 hectáreas: se trata de una zona de difícil acceso

Las Brigadas de bomberos forestales de Infoar del Gobierno de Aragón y medios aéreos de Miteco continúan luchando contra el complejo incendio en Seira a casi 2000 metros de altura.

El fuego que ya ha calcinado 25 hectáreas, fue provocado por una tormenta eléctrica este viernes sobre las 18.20. Este es uno de los múltiples conatos que se produjeron este viernes en la provincia de Huesca debido al temporal, aunque el de Sierra Calva continúa activo.

Se trata de una zona de difícil acceso y orografía en la que se encuentran trabajando en la extinción del fuego cinco brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación, brigadas terrestres y agentes para la Protección de la Naturaleza, así como dos medios aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Según han informado esta tarde desde Infoar, el dispositivo ha avanzado notablemente en la contención del incendio.

Para este domingo está previsto que las brigadas de bomberos forestales continúen trabajando en la extinción con aproximación con helicóptero a la zona para trabajo terrestre.

Por su parte, el incendio de Plan (declarado el pasado 17 de julio) se encuentra en vía de estabilización. Desde Infoar calculan que habría ya unas 90 hectáreas calcinadas.

Este domingo seguirán trabajando en la zona un helicóptero y dos brigadas de bomberos forestales.

Orés y Ejulve, extinguidos

Este sábado por la tarde se han dado por extinguidos los incendios de Ejulve, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, y el de Orés, en las Cinco Villas.

En Ejulve la superficie calcinada se aproxima a un total de 3.000 hectáreas, desde su inicio el pasado martes 28 de julio.

El incendio de Orés comenzó el 21 de julio, quemando un total de 15.400 hectáreas.