Alejandro Nolasco: "Vox quiere un Gobierno de Aragón fuerte y estable, esperamos que no nos vuelvan a echar"

Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) repasa cómo ha sido la vuelta al Gobierno de Aragón. El Ejecutivo prepara ya el presupuesto de 2027, en el que Vox aplicará la 'prioridad nacional' con ayudas sociales "enfocadas, sobre todo, a los españoles y a los aragoneses".

El líder de Vox descarta que haya grietas en su relación con el PP de Jorge Azcón y niega que vayan por libre pese a las críticas de la oposición.

El resultado del 8-F hizo que el partido de Santiago Abascal duplicase su número de escaños en la Comunidad, consiguiendo uno de los mejores resultados en toda España. Pese a ello, Nolasco no aclara si se ve como ministro de un hipotético Gobierno de coalición entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dijo hace unas semanas que estaba empezando a trabajar en el presupuesto de 2027 y que era el momento de que las consejerías hicieran su carta a los Reyes Magos. ¿Qué va a pedir Vox?

Un aumento en dependencia, una partida específica con ayudas para los enfermos de ELA, plazas en residencias de ancianos como no se han visto nunca, unas ayudas sociales enfocadas, sobre todo, a los españoles y a los aragoneses en nuestro Departamento de Ayudas Sociales… La impronta de Vox va a quedar ahí: quitar lo superfluo, quitar lo político y más gasto social.

Nolasco, durante la entrevista. Toni Galán

Por cierto, con Bermúdez de Castro, ¿qué tal? Las relaciones durante la primera etapa no fueron precisamente buenas…

La hoja de ruta es el pacto de Gobierno, y a eso nos tenemos que atener las dos partes. Y para poder cumplir lo que está en la hoja de ruta hay que dar una asignación presupuestaria completa y suficiente. Porque si yo no doto de asignación económica concreta a algo que hemos hablado es como no hacer nada.

Si yo digo que tiene que haber más seguridad privada en los centros, pues quizás haya que habilitar una partida presupuestaria para eso. Si yo digo que tiene que haber más ayudas o más gasto social o un refuerzo en las residencias de ancianos, tendrá que haber más partidas para ello. Es lógico, ¿no?

El pacto de Gobierno no es solo un documento de buenas intenciones o de leyes que se cambian, que también, sino que además es algo que ha de concretarse económicamente en el presupuesto.

Si mantienen las cifras que se presentaron en el fallido presupuesto de diciembre, habrá más de 9.000 millones de euros. ¿Qué porcentaje gestionarán?

No es un tema matemático de que como hemos sacado tantos escaños tenemos que gestionar tanto, lo que queremos es que la impronta de Vox se note en todo el Gobierno en la proporción de nuestra fuerza. Todavía no tengo esa información, pero la tendremos enseguida.

"Ambas partes nos atenemos a lo pactado y tenemos experiencia de Gobierno. Eso se nota a la hora de hacer despegar proyectos"

Y con el presidente Azcón, ¿todo bien? ¿Cómo han ido estos primeros meses? Se dice mucho que hay un único Gobierno de Aragón, pero a veces da la sensación de que Vox va por libre...

Es una sensación que a veces dan algunos medios de comunicación buscando grietas, pero nada de eso es cierto. No ha pasado nada de eso. La relación es buena, la personal también. Nos entendemos, tenemos nuestras discrepancias en algunos asuntos, en otros muchos estamos de acuerdo...

Ambas partes nos atenemos a lo pactado y, evidentemente, tenemos ya experiencia de Gobierno. Fui vicepresidente en 2023 y 2024 y no venimos de cero. Con lo cual, yo creo que esa experiencia también se nota a la hora de hacer despegar proyectos.

¿En qué ha cambiado usted ahora que ya tiene esa experiencia?

En que ya sabes cómo funciona el presupuesto, el Departamento en general… Se dice que Vox no sabe gestionar, pero, por ejemplo, estamos demostrando una excelente gestión de los incendios forestales.

¿Algo que reprochar al Gobierno de España en este punto?

No. La UME ha tenido un comportamiento extraordinario y tanto los Bomberos de Zaragoza como Protección Civil y todas las personas que han venido se han sometido a ese mando único del Gobierno de Aragón y todo ha salido bien.

Tengo que felicitar al consejero Luis Bendicho, a Miguel Ángel Clavero Clavero y a las consejerías de Interior y Medio Ambiente porque lo están haciendo muy bien. Y también a la directora general del IASS por la reubicación de todas aquellas personas que hubo que realojar en otras residencias. La verdad es que la gestión ha sido muy eficiente.

Todo lo que se está viendo en Aragón, ¿se podría emular en un futuro pacto de Gobierno entre Feijóo y Abascal?

Nuestras ideas siguen siendo las mismas desde que se fundó el partido. El PP sabe perfectamente qué es lo que queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar. Ahora, la pelota de cara a unas generales está en su tejado.

Si ellos deciden que hay que aplicar políticas para limpiar los cauces de los ríos, limpiar los montes, hacer una bajada real de impuestos, implantar la prioridad nacional en los servicios públicos… Si ellos están de acuerdo en eso y quieren hacerlo realidad, estamos dispuestos, claro.

"Querían empujarnos a traicionar a nuestros votantes. Tuvimos que irnos por una cuestión de principios"

El año que viene será especialmente convulso. Habrá elecciones municipales y generales. ¿Romperán lo que las autonómicas han unido? ¿Durará la legislatura cuatro años en Aragón?

La idea de Vox es que el Gobierno sea estable, que se cumpla la ley y que no nos vuelvan a echar. Porque lo cierto es que cuando tú empujas a tu socio a una decisión que no tiene vuelta de hoja y que va a hacer traicionar a tus votantes… Esto es como lo de ‘te has divorciado o te han divorciado’. En este caso, nosotros tuvimos que irnos por una cuestión de principios.

Esperemos que esto no se repita, la idea de Vox es garantizar un Gobierno de Aragón estable y fuerte.

Usted, por cierto, sacó uno de los mejores resultados de Vox en el panorama nacional. ¿Se ve ministro en un hipotético Gobierno a dos con el PP?

Lo dije ya cuando me preguntaban si iba a ser candidato y lo digo ahora. Cuando entré al partido dije que estaría para hacer fotocopias o lo que hiciera falta. Empecé de concejal, ahora estoy aquí y cuando me dijeron que si iba a ser candidato o no, yo dije que el partido podía elegir a la persona que considera más idónea.

Estamos para cambiar las políticas y para que el rumbo de España cambie de una vez, no para hablar de si tú eres o yo soy. Eso es lo de menos. Y lo digo con total sinceridad.