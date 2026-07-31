Los partidos gastaron más de 2 millones en las elecciones de Aragón: de los 807.000 del PP a los 370.000 euros de Vox

El Ayuntamiento de Zaragoza, este 8-F, durante las votaciones. E. E. E. E.

Atrás queda el sonado 8-F que representó volver a las urnas en Aragón. El 8 de febrero los aragoneses votaron para conformar un nuevo Gobierno ante la paralización de los presupuestos y la decisión de Jorge Azcón de disolver las Cortes de Aragón.

Unas elecciones en las que salió ganador un PP que miraba preocupado al ascenso de Vox, al batacazo del PSOE, el crecimiento exponencial de CHA y la desaparición del PAR.

A pocos días de que se conformen los 100 días de la formación de Gobierno entre el PP de Jorge Azcón y el Vox de Alejandro Nolasco, la Cámara de Cuentas de Zaragoza ha publicado el Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a Cortes de Aragón del 8 de febrero de 2026

En él se detalla cuanto se gastó cada partido político en actos y programación de campaña que en su total gastaron 2.261.328,71 euros.

El Partido Popular fue el que más gastos declarados indicó con 807.651,32 euros, le sigue el PSOE con casi 200.000 menos, exactamente, declaró 613.374,31.

Unas cifras que se alejan del resto de partidos, ya que Vox gastó 370.145,38 euros.

Los partidos regionales derrocharon menos dinero. Aragón Existe utilizó 231.660,40 y CHA 179.388,55 euros. Por su parte, Izquierda Unida no llegó a las tres cifras con 59.108 euros gastados en campaña.

Tras el trabajo de fiscalización realizado, la Cámara de Cuentas ha admitido como subvencionables 2.247.856,33 euros, lo que representa el 99% del gasto declarado.

La mayor parte del gasto se ha destinado a la confección de sobres y papeletas y a los envíos electorales, así como a los servicios necesarios para la organización y funcionamiento de las campañas y a las distintas actuaciones de propaganda y publicidad.

Los gastos no admitidos por la Cámara de Cuentas suman 13.472,38 euros y se corresponden con conceptos no subvencionables conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General o con gastos insuficientemente justificados.

Aplicados los límites legales correspondientes a los gastos ordinarios y a los envíos electorales, la subvención total propuesta asciende a 1.758.156,24 euros, equivalente aproximadamente al 78% de los gastos admitidos por la Cámara de Cuentas.

El informe detalla el importe de las subvenciones electorales que corresponde percibir a cada formación política en función de los resultados obtenidos y de los gastos justificados.

La cuantía propuesta asciende a 640.129,72 euros para el Partido Popular; 505.566,18 euros para el PSOE; 362.219,45 euros para Vox; 179.388,55 euros para Chunta Aragonesista (CHA); 43.169,40 euros para la Coalición EXISTE; y 27.682,94 euros para la Coalición Izquierda Unida y Sumar.

La coalición Podemos y Alianza Verde presentó contabilidad electoral al haber solicitado un anticipo de subvención, pero no tiene derecho a subvención electoral al no haber obtenido representación parlamentaria, por lo que reintegró íntegramente el anticipo recibido.