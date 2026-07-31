La DGT avisa de la operación salida que vivirá Aragón este fin de semana: se esperan cerca de 440.000 desplazamientos

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé cerca de 440.000 desplazamientos por las carreteras de Aragón entre este viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto, coincidiendo con el inicio del mes de agosto, el periodo con mayor volumen de movimientos de vehículos del verano de 2026.

Durante estos días se registrará un importante incremento del tráfico en toda la red viaria nacional debido al comienzo de las vacaciones de agosto.

A estos desplazamientos se sumarán los de regreso de quienes finalizan sus vacaciones de julio, además de los habituales movimientos de salida y retorno propios del fin de semana estival.

Ante este escenario, la DGT ha activado la "Operación Especial 1.º de agosto - 2026", con un dispositivo de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad vial.

El operativo contará con la máxima disponibilidad de medios humanos, entre ellos agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y equipos encargados del mantenimiento y de la instalación de medidas en carretera.

Los periodos de mayor intensidad de tráfico se esperan el viernes 31 de julio, entre las 16.00 y las 21.00 horas; el sábado 1 de agosto, de 10.00 a 14.00 horas; y el domingo 2 de agosto, entre las 18.00 y las 21.00 horas.

Con el objetivo de favorecer la circulación, la DGT paralizará las obras que afecten a la plataforma de circulación y a la zona de influencia de la carretera desde las 13.00 horas del viernes 31 de julio hasta las 24.00 horas del domingo 2 de agosto.

Tramos conflictivos

Entre los tramos conflictivos previstos figuran la N-330 entre los kilómetros 614 y 617, entre Lanave y Hostal de Ipiés (Huesca), donde se prevén retenciones por el final de la autovía en sentido Francia y hasta la incorporación a la autovía en sentido Huesca.

También se esperan complicaciones en la N-330 entre los kilómetros 628 y 632, en Sabiñánigo (Huesca), debido a las obras y a la confluencia con la N-260a, en el tramo Biescas-Sabiñánigo.

Otro de los puntos señalados es la A-23, entre los kilómetros 404 y 406, en Sabiñánigo (Huesca), en un tramo de autovía situado entre dos tramos de la N-330 TOS.

Además, en Aragón se aplicarán restricciones a la circulación de transportes especiales, vehículos que transporten mercancías peligrosas y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria, como maquinaria de servicio automotriz y grúas de elevación.

Estas limitaciones estarán vigentes el sábado 1 de agosto, entre las 8.00 y las 15.00 horas, y el domingo 2 de agosto, desde las 8.00 hasta las 24.00 horas. Además, se prohíbe la circulación de camiones de más de 7.500 kg de M.M.A.