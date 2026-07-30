Beltrán defiende que Pedro Sánchez "le sienta muy bien a Aragón": "Se podía haber hecho más sin las trabas de Azcón"

"El Gobierno de España ha apostado por Aragón de una manera decidida y definitiva". Estas han sido las palabras del delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, en el balance del año político 2026 del Gobierno de Sánchez en la comunidad.

Tras haber realizado el presidente de España su propio balance, ahora ha tocado ver el impacto de sus políticas en Aragón.

Beltrán ha defendido que las políticas llevadas a cabo por el Ejecutivo de Sánchez tienen un "impacto económico y social importantísimo" por lo que "Pedro Sánchez le está sentando muy bien a Aragón".

Por lo que en la apuesta de Sánchez por Aragón señala que la comunidad se ha convertido en "un motor de grandes proyectos industriales" como Stellantis, Proyecto Catalina o la Agencia Estatal de Salud Pública.

Si bien ha criticado "las trabas" interpuestas por la formación nacional del Partido Popular y el Gobierno de Jorge Azcón en Aragón.

"Se podía haber hecho más pero ha habido muchas trabas con el PP y el Gobierno de Azcón que están abonados al 'no' al todo. Han puesto por delante intereses partidistas como la condonación de la deuda o el rechazo al incremento de 630 millones de euros de la financiación autonómica", ha incidido.

En este sentido también ha subrayado la falta de asistencia por parte de los consejeros de Azcón a las conferencias sectoriales: "Es una pena que dentro de esta dinámica de crecimiento se estén perdiendo oportunidades porque Aragón está boicoteando esas conferencias".

Por lo que ha hablado de una "falta de lealtad y colaboración" por parte de Azcón.

Aragón, en cifras

Según Beltrán "nunca habíamos tenido un Gobierno de España que ha movilizado ese semejante volumen de inversión en nuestro territorio".

Como ejemplo, ha señalado que Aragón va a recibir este año un 55,8% más de recursos para financiar los servicios públicos "que los que recibió con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018", lo que supone 1.969 millones más.

También ha hecho referencia al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el cual ha destinado 3.918 millones de euros a la Comunidad, de los que 2.297 millones proceden directamente de la Administración General del Estado, con 53.178 beneficiarios.

Beltrán ha recordado que esas inversiones están permitiendo hacer realidad algunos de los principales proyectos estratégicos de Aragón, como la gigafactoría de baterías de Stellantis en Figueruelas, que ha recibido 365 millones de euros del PERTE del Vehículo Eléctrico; el proyecto Catalina de hidrógeno verde en Andorra, con 245 millones de euros; las actuaciones del PERTE Agro, con 156,5 millones, o la futura Agencia Estatal de Salud Pública con sede en Zaragoza.

En materia de vivienda, el Gobierno de España ha destinado 294 millones de euros entre 2018 y 2025, impulsando la construcción de 1.240 viviendas y la rehabilitación de otras 4.504, mientras que el nuevo Plan Estatal de Vivienda movilizará 266 millones de euros hasta 2030. El delegado ha lamentado que el Ejecutivo aragonés no aplique la ley de vivienda y proteja a los vecinos que viven en zonas tensionadas.

El delegado de Aragón también ha criticado la "falta de proyecto de ciudad de Zaragoza" y se ha puesto medallas a que medidas que hoy se están implantando se deben a fondos transmitidos por el Gobierno de España como los 100 buses eléctricos o las obras de varias avenidas.

Igualmente ha lamentado que Zaragoza haya perdido oportunidades de transformación urbana al renunciar a proyectos que podrían haberse financiado con fondos europeos, como la segunda línea del tranvía.

En definitiva, el delegado de Aragón ha aplaudido que "se puede salir reforzado en momentos de crisis sin precedentes" gracias a las medidas interpuestas por Pedro Sánchez.

El Gobierno de Sánchez ha trabajado siempre con prudencia, premura y diálogo con todas las comunidades", ha concluido.