Aragón aprueba un decreto-ley para reforzar la seguridad en el eclipse: coto a las 'raves' y multas de hasta 100.000 euros

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno el decreto-ley para reforzar el dispositivo de seguridad del eclipse total del próximo 12 de agosto.

De esta forma, desde el Ejecutivo aragonés buscan tener un foco especial en el riesgo de incendios forestales como poner freno a las fiestas no autorizadas, conocidas como 'raves', que se puedan llevar a cabo en esos días.

La norma estará vigente entre el 10 y el 13 de agosto para "planificar bien lo que va a ocurrir esos días".

"Da respuesta a situaciones como concentraciones no autorizadas, riesgos de incendios intensificando la prevención y garantizar que en los puntos de observación se pueda desarrollar la actividad con todas las garantías de seguridad y respeto al medio rural", ha explicado la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.

Coto a las 'raves'

Una de las preocupaciones del dispositivo es la realización de fiestas no autorizadas ('raves') por lo que dentro de esta norma se ha modificado la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Aragón.

Esta modificación supone reforzar la actuación frente a reuniones, fiestas o acontecimientos que se celebren sin la correspondiente autorización administrativa.

La modificación incorpora como espectáculo prohibido este tipo de eventos cuando carezcan de aprobación administrativa. La modificación de la ley permite que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan nuevas herramientas para intervenir con rapidez y refuerza tanto el régimen de medidas provisionalísimas como el sancionador.

"Será posible actuar desde la fase de organización y preparación de estos eventos, antes de que puedan generar riesgos para las personas, los bienes, el orden público o el medio ambiente", ha explicado Vaquero.

Mayor prevención de incendios

Ante el riesgo de la concentración de miles de personas en masas forestales. El Gobierno de Aragón también ha previsto medidas extraordinarias para reforzar la prevención de incendios forestales durante los días de mayor afluencia de visitantes.

Por lo que quedará prohibido encender fuego en áreas de descanso de la red de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada, incluidas aquellas donde habitualmente está permitido.

También se prohíbe arrojar objetos en combustión o cualquier material susceptible de originar un incendio, así como introducir o utilizar material pirotécnico en los montes y en una franja de 400 metros a su alrededor.

Asimismo, se limita el acceso a los montes mediante vehículos a motor por parte de personas ajenas a las labores de vigilancia, extinción y gestión forestal.

La norma mantiene las excepciones necesarias para acceder a propiedades particulares, aparcamientos habilitados, alojamientos turísticos, establecimientos de hostelería, núcleos urbanos, actividades profesionales y actuaciones de emergencia o interés general.

El incumplimiento de estas prohibiciones tendrá la consideración de infracción grave y podrá ser sancionado con multas de entre 1.001 y 100.000 euros, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón.