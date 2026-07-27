Piden ayuda para localizar a Alejandro Josué, de 28 años: es de Zaragoza y lleva desaparecido desde mayo

Cartel de Alejandro Josué. E. E.

La familia de Alejandro Josué D. L., desaparecido desde mayo, ha hecho un llamamiento en redes sociales para localizarla tras más de dos meses sin tener noticias de él.

El joven, de 28 años, fue visto por última vez en Zaragoza el 15 de mayo.

Según la descripción facilitada, mide entre 1,60 y 1,65 metros de estatura, es de complexión normal y tiene el pelo negro y ojos castaños.

Para quien tenga alguna información se ha habilitado un número de teléfono, el 868 286 726 y una dirección de correo electrónico: info@desaparecidos.es.

Hace unos días era la familia de Alejandra Rodríguez, de Villanueva de Gállego, la que recurría a estos mismos medios.

En su caso, Alejandra desapareció y la historia tuvo un final feliz.