El descenso de las temperaturas favorece las tareas de extinción del incendio de Ejulve: logran contener su avance

El incendio forestal declarado en Ejulve, en Teruel, sigue activo y mantiene a 175 personas fuera de sus casas. Aunque el intenso trabajo de los equipos de extinción y la mejora de las condiciones meteorológicas han logrado frenar su avance durante esta noche.

Por ahora, la superficie afectada asciende provisionalmente a 2.900 hectáreas. Asimismo, permanecen cortadas las carreteras A-1702; TE-39 y TE-8101.

Así lo ha explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras el Cecopi celebrado esta mañana, que ha dado cuenta de la evolución del incendio que continúa en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO).

Ha destacado que el fuego ha dejado de crecer, especialmente en la zona de Cuevas de Cañart, uno de los puntos que más preocupaba en las últimas horas.

"El cambio de tiempo está favoreciendo las tareas de extinción", ha señalado Bermúdez de Castro, detallando que la entrada de viento del norte ha provocado un descenso significativo de las temperaturas, "con bajadas superiores a los 12 grados en algunos puntos de Aragón y una media de más de 10 grados en el conjunto de la comunidad".

También el aumento de la humedad durante la noche está contribuyendo a mejorar las condiciones para combatir las llamas, aunque el nuevo patrón de vientos ha obligado a los equipos a centrar la vigilancia en zonas concretas donde podría producirse una reactivación del incendio.

Pese a este respiro del tiempo, el consejero ha advertido de la llegada de una nueva ola de calor a partir del martes.

El incendio mantiene evacuadas un total de cinco pedanías: Cuevas de Cañart (100 vecinos), Ladruñán (35), Dos Torres de Mercader (40) y los barrios de El Higueral y La Algecira.

De estas, unas 35 personas han pasado la noche en el albergue habilitado en Alcorisa.

En las labores de extinción participan efectivos de la Diputación Provincial de Teruel, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, el operativo Infoar, la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de numerosos medios aéreos desplegados sobre el terreno.

Desde el Gobierno de Aragón insisten en que las órdenes de evacuación son de obligado cumplimiento y recuerdan que permanecer en las zonas afectadas "pone en riesgo tanto la vida de quienes deciden quedarse como la de los agentes de la Guardia Civil que deben permanecer en los municipios para garantizar su seguridad".

Asimismo, han detallado que aquellos agricultores y propietarios de maquinaria agrícola que deseen colaborar en las labores de extinción deben dirigirse al Puesto de Mando Avanzado, "desde donde se coordinará su participación en tareas como la creación de cortafuegos o el acondicionamiento del terreno, siempre fuera de las zonas de mayor peligro".

La Cerollera y Plan

A su vez, la evolución del incendio forestal de La Cerollera continúa siendo favorable tras la noche y pretende darse por estabilizado a lo largo de la mañana. Pese a ello, se van a mantener trabajos con los helicópteros ligeros de Alcorisa y Peñalba al menos durante la mañana.

Finalmente, en Plan, se mantienen seis medios aéreos trabajando para tratar de controlar el incendio forestal en el valle. Se sigue esperando a un cambio de meteorología que acompase las labores de extinción.