Aragón registra 125 muertes por los efectos de las olas de calor: son ya tantas como en todo el verano de 2025

El verano está poniendo al límite a Aragón. Las altas temperaturas no solo están causando complicaciones en materia de emergencias naturales como los incendios forestales que están asolando la comunidad.

Apenas el verano lleva un mes activo y la comunidad ha sufrido hasta un total de tres olas de calor.

Las altas temperaturas también tienen una consecuencia directa en el estado de salud de las personas. Según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, desde que comenzó el periodo estival se han contabilizado 125 muertes atribuibles a las altas temperaturas.

Unas cifras elevadas y que igualan las registradas en todo el periodo de verano del año 2025 y superan las de 2024 cuando se registraron 110. No le queda lejos la temporada estival de 2023 en la que fallecieron 144 personas. El mayor registro de estos últimos cinco años se encuentra en 2022 cuando hubo una gran incidencia con hasta 322 muertos atribuibles a altas temperaturas.

Durante la temporada pasada, en junio fallecieron por estas causas 15 personas, en julio 36 y el mayor grueso se efectuó en agosto con 74 muertos por altas temperaturas.

Un total al que, lamentablemente, se ha llegado cuando aún queda por terminar julio y un mes de agosto por delante.

19 fallecidos en la primera ola

La primera ola de calor llegó este año pronto ya que aún no había dado comienzo el mes de julio y la Agencia Estatal de Meteorología dio aviso de que entre el 21 y 25 de junio Aragón se iba a entrar en su primera ola de calor oficial.

Durante este primer periodo de altas temperaturas fallecieron 19 personas. El pico mayor se registró el día 24 con 6 y el 25 con hasta 7.

El grupo de edad más afectado por ello fue uno de los más vulnerables, el de mayor de 85 años que fallecieron 13 de los 19 registrados. Los seis restantes señalan que eran mayores de 65 años. Así, el mes de junio finalizó con 45 fallecidos por altas temperaturas.

Una primera ola que golpeó con fuerza ya que vino acompañado de altas temperaturas como del inicio de una larga ristra de incendios forestales que comenzó con el incendio de Tamarite de la Litera que afectó a 4.525 hectáreas.

Julio, mes crítico

La entrada en el mes de julio no significó una ventana de aire fresco sino que supuso la alerta por hasta dos nuevas olas de calor. Esto ha supuesto convertir a la comunidad en un hervidero ya que se han alcanzado máximas de hasta 44,7 grados en Zaragoza el pasado 7 de julio, en plena segunda ola de calor.

Durante este periodo que abarcó del 5 al 10 de julio, el MoMo estima que se pueden atribuir 22 muertes por altas temperaturas. El día con mayor incidencia se produjo el 10 con hasta 8. Unos números que casi duplican al mismo periodo del año pasado cuando se conoce de 12 fallecidos.

Respecto a los más afectados vuelve el grupo vulnerable de mayores de 85 con 14. Llama la atención el fallecimiento de una persona que se encuentra entre la escala del grupo de 45 a 64 años.

Sin descanso casi, Aragón se ha adentrado esta semana en su tercera ola (del 21 al 24 de julio) que ha tenido también un impacto directo en la salud ya que, sin contabilizar el día 24, suman 11 fallecidos atribuibles a las altas temperaturas.

Al igual que en las anteriores ocasiones citadas, el grupo de mayores de 85 años es el más afectado con siete fallecidos.

Sin haber acabado el mes, julio ya acumula 80 fallecidos por altas temperaturas.

Consejos para la salud

El Gobierno de Aragón mantiene activo durante el periodo estival el plan de acción para la prevención de los efectos de las temperaturas extremas sobre la salud.

Ante eventos de calor extremo como los que se están viviendo estos días, se tiene que tener especial vigilancia en la población vulnerable como personas mayores, niños o embarazadas. Por lo que es importante que se mantengan siempre bien hidratados. Evitar además que se expongan en las horas centrales del calor o estar tiempo prolongado en un coche cerrado.

De esta forma, recuerdan que los indicios de estar sufriendo un exceso de calor es comenzar a sentir calambres, agotamiento, quemaduras, irritación de piel o temperatura elevada. En el caso de experimentar algunos de estos síntomas recomiendan buscar refugio en la sombra y tomar agua fresca.

Se considera síntomas graves alcanzar una temperatura corporal muy elevada, dolor de cabeza, vómitos o pérdida de consciencia. Ante estos casos, llamar directamente al 112.