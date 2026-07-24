Pantallas gigantes, zona de acampada y reserva de 10 euros: así son los puntos oficiales de observación del eclipse

Material divulgativo del Gobierno de Aragón para el eclipse del 12 de agosto Fabian Simón

La cuenta atrás del eclipse total ya ha empezado. A tres semanas de que se dé este evento natural el Gobierno de Aragón ha entrado en su fase final de planificación para tenerlo todo a punto a 12 de agosto.

El Ejecutivo aragonés ha establecido cuatro puntos de observación del Gobierno de Aragón (POGAs) que se ubican en Javalambre, Calamocha, Épila y MotorLand Aragón. Para poder acceder a ellos se debe hacer por reserva previa a través de la página web oficial del eclipse.

La capacidad total es de 15.000 vehículos y 45.000 personas. En este momento, se encuentra a una capacidad de 10% de ocupación con 1.321 reservas. Así, Javalambre tiene 528 reservas; Calamocha, 296; Épila, 282; y MotorLand Aragón, 195.

De entre los visitantes, el mayor grueso es procedente de España (85,3%), pero la presencia internacional también está presente con visitantes de Francia (3,8%), Estados Unidos (2,5%) y Alemania (1,3%), entre los más destacados.

"El objetivo es ofrecerles unas alternativas garantizadas para quien quiera desplazarse para verlo pueda tener una zona para ver el eclipse de manera organizada, segura y confortable", ha explicado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

De esta forma, estos puntos estarán dotados con zona de aparcamiento con posibilidad de acampada mediante reserva de 10 euros del 10 al 13 de agosto y una carpa con una pantalla para ver en directo la retransmisión del eclipse en caso de no poderlo ver de manera directa debido a la meteorología de ese día.

El acceso a estos puntos estará medido en todo momento mediante reserva y no se podrá acceder a ellos sin esta. Si bien, el director general ha indicado que las reservas estarán activas hasta el último momento.

Los puntos además estarán dotados de servicios básicos como baños higiénicos, agua potable, restauración y programas divulgativos.

Para poder hacer el eclipse más inclusivo también se va a dotar de aparatos específicos para las personas ciegas que acudan. Esto será posible, ha explicado Clavero, gracias a la alteración de los campos magnéticos que produce el eclipse y que serán traducidos en sonido para que lo puedan escuchar.

Nueva campaña de divulgación

Ante la cercanía de la fecha, el Gobierno de Aragón ha comenzado con la fase final que se centra en mandar un importante mensaje a la población: "La mejor forma de disfrutar es planificar la jornada", ha expresado Clavero.

De esta forma, se recomienda que si quieren verlo, tener claro cómo se va a desplazar, cuánto tiempo va a permanecer en el lugar y qué medidas de autoprevención va a establecer.

En esta línea de la autoprotección, el director general de Emergencias ha incidido en que se debe "tener en cuenta las recomendaciones para la movilidad, evitar daños oculares y mantener un respeto al medio rural".

Para esto último, se va a restringir el acceso a masas forestales mediante vehículos a motor por riesgos de incendio forestal acompañado de una normativa que lo ampare.

Por todo ello, Clavero ha resaltado que lo importante es seguir las recomendaciones de los canales oficiales. Así, se va a repartir información mediante las oficinas de turismo y las redes sociales.