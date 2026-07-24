El incendio de Ejulve arrasa 2.500 hectáreas y obliga a desalojar a 175 personas: "Las condiciones son malísimas"

El incendio de Ejulve, este viernes. E. E.

El incendio de Ejulve, en Teruel, sigue activo y mantiene a 175 personas fuera de sus casas tras arrasar más de 2.500 hectáreas.

El Gobierno de Aragón ha ordenado la evacuación de Cuevas de Cañart (100 vecinos), Ladruñán (35), Dos Torres de Mercader (40) y los barrios de El Higueral y La Algecira.

Además, el 112 ha prealertado al alcalde de Seno por si fuera necesario realizar una evacuación en las próximas horas.

En estos momentos, hasta 31 vecinos de Cuevas de Cañart permanecen alojados en el pabellón municipal de Alcorisa y está previsto que pernocten en el albergue habilitado por el Ayuntamiento.

A ellos se suman alrededor de 80 vecinos de los núcleos evacuados en el término municipal de Castellote, para quienes también se ha previsto alojamiento en estas instalaciones.

Esta madrugada, las llamas se han reactivado en el flanco izquierdo y por la tarde, el fuego se ha ido por el derecho, según ha confirmado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término del Cecopi.

Como consecuencia, la Comunidad mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias y ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reforzar las labores de extinción.

El consejero ha querido agradecer la receptividad del Ministerio teniendo en cuenta la dificilísima situación que se está viviendo en Madrid y Guadalajara. "Todos los medios que hemos pedido desde el Gobierno de Aragón, como siempre, han sido atendidos", decía.

Durante el día, la intensidad y virulencia del viento han favorecido la propagación del incendio, dificultando las tareas de contención durante las horas de mayor calor.

Con la llegada de la noche, el objetivo del operativo pasa por frenar el avance del fuego en dirección a Cuevas de Cañart con el trabajo de los medios terrestres, aprovechando el descenso de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa.

El operativo va a mandar a bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza para defender el núcleo urbano como ya se hizo en Asín o Uncastillo.

"Esto no significa que el incendio vaya a impactar, pero sí que tomamos las medidas oportunas para defenderlos", aclaraba.

Bermúdez de Castro ha confirmado que los esfuerzos de estas últimas horas han conseguido evitar un mayor avance en el incendio de Ejulve, aunque sigue su evolución con unas condiciones meteorológicas que están siendo "malísimas".

"Sigue habiendo temperaturas por encima de 40 grados, humedades por debajo del 10% y un viento sureste que ha hecho muy complicadas y peligrosas las labores de extinción", añadía.

Lo que sí ha querido dejar claro el consejero es que se han adoptado las medidas que había que tomar en cada momento. Entre ellas, la retirada de parte de los medios para ayudar con la complicadísima situación que se vive en Madrid.

El cambio de viento es ahora la principal amenaza, aunque el descenso extraordinario de temperaturas previsto para este sábado abrirá una ventana de oportunidad al hacer caer el termómetro hasta 10 grados.

También entrará cierzo y subirá bastante la humedad. Esto permitirá atacar bastante mejor las llamas, aunque la tregua acabará ya el lunes.

Los otros incendios

El incendio de Plan continúa en la misma situación de las últimas horas y en el de La Cerollera se ha intensificado la desmovilización de medios ante su evolución favorable.

En el primero, la orografía sigue siendo el gran hándicap, aunque la contratación de una empresa de helicópteros especializada está permitiendo echar agua pino a pino.

"Estamos esperando alguna tormenta que aparentemente puede caer en las próximas horas, que sin duda ayudaría a apagar un incendio. Si no, nos veríamos obligados a seguir echando agua en las próximas semanas para que no se vaya a ningún lado", comentaba Bermúdez de Castro.

Mientras, el de La Cerollera no tiene llama en estos momentos aunque siga habiendo incendios en el interior del perímetro, lo que les permite ser más optimistas.