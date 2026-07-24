El incendio de La Cerollera (Teruel) quema 82 hectáreas pero está ya "sin llama": la clave volverá a ser el viento

El entorno del incendio de La Cerollera, este viernes. E. E.

El incendio de La Cerollera, en Teruel, evoluciona favorablemente tras arrasar 82 hectáreas en una superficie de entre 6 y 7 kilómetros. Ya no hay llama, pero el fuerte viento de componente sur que entrará en las próximas horas, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, obliga a estar vigilantes.

En total, ha explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término de un nuevo Cecop, hay tres puntos “complicados” en la Comunidad. Uno es este y los otros dos, el incendio de Ejulve y el de Plan.

En el de La Cerollera, las llamas comenzaron a la altura de un camino de la carretera, por lo que pudo ser provocado por la chispa de “una piedra, o una colilla”, un aspecto que deberá esclarecer el Seprona.

Durante la noche se ha trabajado con medios propios. Gracias a los bulldozer se ha podido perimetrar y reabrir la TE-53, pero sigue habiendo preocupación por lo que pueda suceder con el viento.

Esto ha llevado a pedir a los alcaldes, como se hace siempre en estas ocasiones, que no vayan por las pistas del interior del incendio.

En Ejulve se ha dado preaviso a la población por la impresionante columna de humo, aunque de momento ni se ha enviado un ES-Alert ni se está pensando en una evacuación.

Esta noche ha habido un rebrote en el flanco izquierdo que está afectando a un pinar.

Como consecuencia, varios medios aéreos van a sobrevolar la zona para analizar la situación y se va a trabajar a lo largo del día para apagarlo.

En el caso del incendio de Plan, la gran complicación sigue siendo la altura, una zona de pino negro centenario con “muchísima resina”.

“Echamos mucha agua encima y se apaga, pero le da el sol y se vuelve a reactivar”, lamentaba el consejero de Interior.

En las últimas horas, las temperaturas han sido anormalmente altas, pero el descenso previsto para mañana sábado hará que las mínimas bajen hasta los 8 grados y ayuden a “aplanar” las llamas.

Las tareas de extinción dejan un bombero afectado por un golpe de calor, pero “ya está bien”, según ha resaltado Bermúdez de Castro.

Para apagar el incendio de La Cerollera se van a movilizar un avión anfibio, un avión de carga en tierra y un avión de coordinación, así como una brigada BRIF. El problema está en la complicada situación que se vive a nivel nacional con los grandes fuegos de Madrid y Guadalajara.

“Lógicamente, estamos entre todas las comunidades basculando y gestionando los medios de la mejor manera posible”, apuntaba el consejero.