Se buscan 20 empleados en Zaragoza para trabajar en Costco: jornadas de 15 a 25 horas a la semana ampliables

Costco ha abierto un proceso de selección para incorporar a 20 trabajadores a su tienda de Zaragoza durante la campaña de verano.

La compañía busca reforzar distintos departamentos de su establecimiento ubicado en Plaza Imperial con contratos temporales y jornadas parciales de 15 o 25 horas semanales, ampliables según las necesidades del servicio.

Las vacantes están dirigidas a perfiles con experiencia en atención al cliente y abarcan diferentes áreas de la tienda.

Concretamente, la cadena necesita asistentes para los departamentos de frescos (carnicería, panadería, repostería, platos preparados, sushi y restaurante/fast food), además de personal para reposición y recepción de mercancías, cajas, limpieza general y el centro de cambio de neumáticos.

Entre los requisitos, Costco valora, preferiblemente, contar con el título de Bachillerato y acreditar al menos un año de experiencia en el área de interés.

Asimismo, la empresa destaca la importancia de la atención al cliente, la capacidad para trabajar en equipo, la flexibilidad y una actitud positiva.

Condiciones laborales

En cuanto a las condiciones laborales, la oferta contempla contratos temporales con jornadas de 15 o 25 horas semanales.

Los empleados con contratos de 25 horas trabajarán cinco días por semana y descansarán dos, mientras que los contratos de 15 horas se concentrarán principalmente durante los fines de semana.

Eso sí, según explican en la descripción de la vacante, todos los puestos se desarrollarán en turnos rotativos e intensivos, sin jornadas partidas.

Costco también señala que ofrece una "retribución competitiva y un interesante paquete de beneficios sociales", que incluye ventajas para las familias de los empleados, además de posibilidades de desarrollo profesional dentro de una empresa que ya cuenta con más de 780 tiendas en 12 países.

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