Juan Jesús, el torero de 4 años con gran manejo del capote: "Venimos de una dinastía torera de hace muchos años"

Abriendo la manifestación con un mini capote en mano. Así ha comenzado su andadura este miércoles Juan Jesús Altimasveres, el pequeño de 4 años que ya tiene muy fijo su sueño: ser torero.

Acompañado de su padre, Juan Altimasveres, quien ha organizado la manifestación 'Zaragoza quiere toros' para implorar una digna feria taurina del Pilar para este año, este niño ha acaparado las miradas ya no solo por la fuerza con la que andaba sino por sus dotes con el capote.

A los pies de la plaza de La Misericordia ya ha sacado a relucir que con cuatro años promete en el mundo taurino y ha acaparado las miradas. Según ha avanzado la manifestación, ha quedado demostrado que no teme a un toro, aunque sea de cartón. Así se ha llevado más de algún aplauso y gritos de "¡olé!".

Como bien explica su padre, a Juan José le viene el amor a los toros "desde la cuna": "Venimos de una dinastía torera de hace muchos años", cuenta Juan.

No es para menos ya que el famoso matador de toros Ricardo Torres es tío del pequeño y su primo es el torero en ciernes Cristiano Torres. Un nombre que Juan Jesús tiene claro que "es mi favorito".

Aunque le corre admiración también por su padre que fue novillero sin picadores. "Tengo 31 años, llevo toda la vida viviendo en Zaragoza y hasta que me muera voy a seguir viviendo la tauromaquia", dice con convicción su padre.

Siguiendo estos pasos familiares, el niño de cuatro años, si le preguntas qué quiere ser de mayor, no duda: "Quiero ser torero".

Así, como buen amante del mundo taurino, tiene más de un capote, anillas, muletas y "todo lo que lleva la afición taurina".

Ahora que está en auge los festejos taurinos con la llegada del verano, esta familia no se pierde ninguno para disfrutar de los diferentes eventos.

Ganas de la Feria del Pilar 2026

"Vamos todos los años a todos los pueblos de alrededor, Utebo, Casetas, Garrapinillos, Mirabueno, no nos perdemos nada", confiesa.

Aunque va más allá porque quieren estar al día y no perderse ningún nuevo espectáculo por lo que "si hay algún festejo también mayor, alguna novedad, alguna corrida, todos nos desplazamos hasta donde haga falta".

Sin embargo, si Juan Jesús tiene un torero preferido también tiene festejo destacado. Esta no es otra que la Feria del Pilar con sus corridas como con las vaquillas mañaneras o los eventos de la noche.

"Tenemos ya la vista puesta en las Fiestas del Pilar", confiesa su padre. Este año tiene sentimientos encontrados ya que aunque se haya conseguido celebrar la Feria del Pilar ante la aceptación de la cautelar del TSJA presentada por la DPZ a la resolución del Tacpa, lo cierto es que quedan dos meses para su celebración y no se conoce "ni cartel, ni toreros, ni ganaderías".

De esta forma critica la gestión de la Diputación Provincial de Zaragoza, motivo detrás de que organizara la manifestación a la que cientos de personas ha acudido y su hijo ha sido protagonista. "No tenemos que vernos en esta situación. La DPZ tiene que gestionar de otra manera, sobre todo, más profesional y más taurina", enfatiza.

Por lo que enfatiza el valor de la tauromaquia: "Esto es patrimonio cultural de España y es una cosa que tenemos que reivindicar cada día".