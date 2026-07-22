La UME se retira del incendio de Ejulve y los vecinos podrán volver a sus casas a lo largo de este miércoles

El amplio operativo desplegado durante esta noche en el incendio de Ejulve ha logrado consolidar el perímetro y mantener una evolución favorable de la extinción del fuego. Además, el uso de un dron térmico ha permitido identificar algunos puntos calientes.

Ante ello, el Gobierno de Aragón ha rebajado el nivel de emergencia, lo que va a hacer que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se pueda retirar de la zona, quedando una serie de cuadrillas del Infoar para seguir enfriando la zona.

Van a continuar trabajando una brigada helitransportada con un helicóptero, siete brigadas terrestres, siete autobombas, tres agentes de protección de la naturaleza, el Puesto de Mando Avanzado y el director técnico de Extinción.

Así se ha acordado en la reunión del Cecopi celebrada a primera hora de este miércoles, en donde se ha dado luz verde para que los 266 vecinos de Molinos y las pedanías de La Cañadilla y Cirugeda puedan regresar a sus casas.

Sin embargo, las próximas horas serán clave para poder atajar el incendio y asomarse a la estabilización. Desde el operativo Infoar se está muy pendiente del aumento de temperatura y del viento en las próximas horas, ya que, como se avanzó este martes, las condiciones meteorológicas van a ser “muy favorables” para la propagación de incendios.

“Durante las horas centrales del día esperamos vientos fuertes y bastante calor, pero con las brigadas que quedan se puede avanzar hacia la estabilización definitiva del incendio”, ha apuntado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro.

Preocupación por el incendio de Plan

Más preocupación existe ahora mismo por el incendio de Plan, ya que la orografía de la zona obliga a realizar una labor de extinción prácticamente quirúrgica, según ha explicado el consejero.

“Los helicópteros van pino a pino intentando apagar el incendio. Es una zona a 2000 metros de altura con laderas al 90% de pendiente. No podemos meter un hidroavión porque arrastrará al fondo del valle pinos y piedras. El director de extinción no permite meter hidroaviones”, ha detallado.