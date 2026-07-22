Azcón, sobre el caso Plus Ultra: "Es incomprensible que el PSOE y Sánchez sigan apoyando a Zapatero"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha tildado de "incomprensible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PSOE mantengan su respaldo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando, a su juicio, existen "indicios concluyentes" sobre su supuesta participación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Azcón se ha pronunciado sobre este asunto al ser preguntado por las declaraciones realizadas este martes por el empresario Julio Martínez Martínez, uno de los principales investigados en la causa.

Según recordó, el empresario confirmó la implicación del expresidente en las gestiones relacionadas con el préstamo público concedido a la compañía aérea en 2021 y aseguró que percibió el 1% de esa financiación pública -unos 500.000 euros-, cantidad que habría sido abonada de forma fraccionada durante varios años tras la concesión de la ayuda.

En opinión del dirigente aragonés, las informaciones que siguen trascendiendo sobre el rescate de Plus Ultra agravan "extraordinariamente" la situación judicial de Rodríguez Zapatero. "Todo indica que la intermediación entre el Gobierno de España y la empresa, que recibió más de 50 millones de euros de ayuda pública, tiene un cordón umbilical, que es el señor Rodríguez Zapatero", ha incidido.

Asimismo, Azcón ha señalado que le resulta llamativo que el Gobierno no haya ofrecido explicaciones públicas sobre cómo se concedió esa ayuda y que el PSOE, "pese a todas las pruebas e indicios evidentes y concluyentes", continúe respaldando al expresidente.

"Es incomprensible, va contra toda la lógica política, va contra todo lo que hemos visto, por desgracia, de la larga historia de corrupción que puede tener este país", ha aseverado Azcón. A su entender, "lo normal", cuando existen "indicios evidentes de corrupción", sería que el Gobierno o la formación política implicada adoptaran medidas.

Sin embargo, ha criticado que el PSOE no haya suspendido de militancia a Rodríguez Zapatero y que el Consejo de Ministros "no da explicaciones del rescate", ha concluido.