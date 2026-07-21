El viento inestable complica los trabajos de extinción del incendio forestal de Ejulve: "La situación es dramática"

La preocupación se ha trasladado al incendio forestal de Ejulve. El fuego que, por el momento, ha arrasado 1.100 hectáreas se mantiene activo y el problema "fundamental" se concentra en las rachas de viento que golpean en la zona.

"La situación es dramática en nuestra comunidad autónoma en lo que a incendios se refiere. Todavía no hemos apagado los incendios que se iniciaron la semana pasada y empezamos con nuevos incendios en la provincia de Teruel que nos tiene extremadamente preocupados", ha expresado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, desde el Puesto de Mando Avanzando situado en Ejulve.

La inestabilidad de estas rachas que se esperan de hasta 40 km/h está complicando las labores de extinción de las más de 150 personas desplazadas en la zona. El líder del Ejecutivo aragonés ha explicado que la cambiante dirección del viento causa que los efectivos cambien de localización para intentar extinguir el fuego. Así, ha incidido en que la prioridad es proteger los municipios que están o pueden verse afectados.

En esta materia también ha incidido el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, quien ha señalado que "no es un problema tanto de velocidad sino fundamentalmente de inestabilidad".

El presidente de Aragón, el vicepresidente y el consejero de Medio Ambiente en el PMA del incendio de Ejulve Fabian Simón

Según las previsiones, el viento va a rolar tanto por el suroeste, luego vendrá viento oeste y también viento norte. Esta inestabilidad supone que "no permite fijar un frente concreto". A esto se suma el calor y una humedad por debajo del 20%.

Así, sobre el estado del fuego ha señalado que el avance es "muy lineal" y el operativo ha estabilizado los dos flancos. Esto ha supuesto la contención del fuego dentro del valle y evitar que se amplíe la masa forestal afectada.

Los trabajos en este momento se centran en el flanco izquierdo sector uno ante la preocupación de que llegue a un pinar de la zona.

En cuanto a las causas, tanto el presidente como el consejero se han mantenido prudentes y esperan a la resolución por parte del Seprona de la Guardia Civil.

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, también ha acudido a conocer de primera mano el avance del incendio. Así, ha descartado que, por el momento, se tenga que evacuar más municipios a causa del incendio.

Por el momento, se han evacuado a alrededor de 80 vecinos de Molinos. Aunque algunos de ellos por su avanzada edad se mantienen en sus viviendas en el municipio por un difícil traslado.

El presidente de Aragón ha señalado que los vecinos desalojados serán trasladados a hoteles hasta nuevo aviso para "atenderlos lo que mejor que se pueda".

Todos ellos han querido mandar un mensaje de "calma" y "tranquilidad" a los vecinos de la zona.

"Cualquier actividad en el campo, en el territorio, se tiene que hacer dentro de la ley, pero además extremando la prudencia. Muchos de los incendios que se producen tienen que ver con el origen de la actividad de las personas y por eso hay que pedirle a todo el mundo que extreme las medidas de prudencia a la hora de poder provocar nuevos incendios", ha subrayado Azcón.